Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова: США и Европа не смогли по-настоящему разделить горе с Россией
Золотой век англосаксов и хитрый план Лондона
Лавров выступает на международной конференции по Афганистану. Видеотрансляция за...
Возродится ли «русский бой удалый, наш рукопашный бой»?
Главная / Украина

США намерены выделить $19 млн на энергобезопасность Украины

27 марта 2018, 11:39  •  116 • Украина
Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало тендер на реформу муниципальной энергетики Украины. В документе, с которым ознакомился RT, говорится, что реформирование сектора призвано обезопасить страну от якобы агрессивной политики Москвы в отношении Киева.
 
globallookpress.com © Karen Ballard/ZUMA Press
 

В USAID считают, что пророссийские силы хотят воспользоваться проблемами Украины с отоплением муниципалитетов и сыграть на недовольстве её граждан в период выборов.

«Соответственно, необходимо принять оперативные меры, чтобы помочь муниципалитетам защитить свои отопительные системы», — отмечается в документе.

Контракт предусматривает увеличение расходов США на украинскую реформу энергетики с $16,5 млн до $19 млн в 2018 году.

Подробнее — в материале RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

116
Источник
Похожие новости
25 марта 2018, 23:54
На Украине сторонников Савченко призвали прийти на «совещание» к суду
26 марта 2018, 17:39
Украинский народный трибунал выдвинул обвинения против Порошенко
25 марта 2018, 23:54
«Игра в имитацию»: как и зачем на Украине создают патрульную полицию Крыма

Загрузка...
26 марта 2018, 16:09
В Испании задержан совершавший атаки на банки России украинский хакер
26 марта 2018, 12:54
Сестра Савченко рассказала об условиях содержания депутата в СИЗО
26 марта 2018, 16:24
Призывы в Кишинёве: Молдова – это Румыния, молдаване – это румыны
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 марта 2018, 07:09
Фатальная небоеспособность российских вооружённых сил и чемпион Америка
27 марта 2018, 02:09
В шоке будете только вы: Британским СМИ объяснили, что в России думают о высылке дипломатов
24 марта 2018, 18:54
Страны Евразийского союза не поддерживают Россию в конфронтации с Британией
21 марта 2018, 19:24
Польша заберёт Западную Украину, а Киев с этим согласится
26 марта 2018, 09:55
Дело Скрипаля: построение перед атакой
26 марта 2018, 13:09
Террористы, уходя из Восточной Гуты, расстреляли западных военных советников
23 марта 2018, 23:24
Подтверждены три кандидата на пост Дмитрия Медведева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.