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США намерены ввести санкции против «Северного потока — 2»
21 мая 2019, 12:39 • 33 • Украина
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что американская сторона собирается ввести санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
РИА Новости
Как отмечается, о соответствующих планах Вашингтона Перри заявил во время выступления в Киеве.
«Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что ряд сенаторов США подготовили проект закона, который предусматривает введение санкций против лиц и компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2».
Эксперт Игорь Юшков прокомментировал в беседе с НСН проект закона.
В марте Рик Перри заявлял, что Вашингтон рассматривает дополнительные санкции в отношении «Северного потока — 2».
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