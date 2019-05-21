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США намерены ввести санкции против «Северного потока — 2»

21 мая 2019, 12:39  •  33 • Украина
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что американская сторона собирается ввести санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
 
РИА Новости
 

Как отмечается, о соответствующих планах Вашингтона Перри заявил во время выступления в Киеве.

«Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что ряд сенаторов США подготовили проект закона, который предусматривает введение санкций против лиц и компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2».

Эксперт Игорь Юшков прокомментировал в беседе с НСН проект закона. 

В марте Рик Перри заявлял, что Вашингтон рассматривает дополнительные санкции в отношении «Северного потока — 2». 

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