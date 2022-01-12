США намерены снабдить армию Украины РЛС и оборудованием для судов

В Госдепартаменте заявили, что продолжат помогать Украине вооружение и оборудованием в ближайшие месяцы

Украина получит от США радиолокационную систему и оборудование для судов, сообщает американское издание Politico. Такое решение в рамках помощи на сумму в 200 млн долларов принял глава Белого дома Джо Байден. В сложившейся ситуации власти Соединённых штатов считают возможным направить другому государству "неотложную военную помощь" непосредственно со складов Пентагона.

В публикации СМИ отмечается (в переводе ТАСС), что законодательные органы уже получили уведомление от администрации Байдена. В своём материале Politico ссылается на двух лиц (одно из них – советник президента Украины Владимира Зеленского), которые заявили о передаче украинским военным перечисленного выше оборудования, однако, когда именно начнутся поставки и о каких именно системах идёт речь, неизвестно. Отмечается лишь, что соответствующую информация на Украине получили в конце 2021 года.

Издание также приводит слова неназванного советника Зеленского, который полагает, что данная помощь хоть и поможет Украине создать дополнительные трудности России, но не изменит ход событий кардинальным образом. Также представитель Госдепа сообщил, что некоторые из поставок в рамках военной помощи Украине уже были осуществлены за несколько последних недель. По его словам, американская сторона и дальше будет оказывать данную поддержку на протяжении последующих месяцев.

Напомним, что в начале недели телеканал CNN обнародовал информацию о том, что американские власти одобрили выделение Киеву военной помощи на общую сумму 200 млн долларов. Как отмечал телеканал со ссылкой на данные источников, США хотят отправить Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения. В МИД России ранее уже говорили, что поставки оружия, военной техники, различного оборудования на территорию Украины странами из Североатлантического альянса, могут побудить подтолкнуть Киев к желанию решить конфликт на юго-востоке страны силовыми методами.