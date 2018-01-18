США намерены проучить Россию с помощью «войны-наказания»

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Белый дом натравливает на РФ своих сателлитов, имеющих исторические претензии к Москве

Рост расходов на оборону всё чаще отражается в том, что крупнейшие государства мира говорят о готовности к масштабному конфликту. Недавно своим мнением на этот счёт высказался доцент МГУ Алексей Фененко. Эксперт дал интервью изданию «Комсомольская правда». В нём он рассказал о главных причинах, которые могут спровоцировать начало войны. Кроме того, Фененко также сообщает, что против России может быть использована «война-наказание».

Такая модель конфликта уже использовалась Соединенными Штатами против других стран.

«У великих держав вновь появились политические причины для начала прямой войны, нынешней мировой порядок непрочен: им не удовлетворены все крупные игроки – США, Россия и Китай. Гораздо жестче стало идеологическое противостояние, ведь мы строим отношения в общем глобальном мире, а, значит, соревнуются два проекта его построения – американский проект глобализации или однополярного мира и российско-китайский проект многополярного мира, то есть порядка «баланса сил». Теперь мы задеваем жизненные, а не идеологические, интересы друг друга.

На это накладывается рост технических возможностей для ведения прямой наземной войны США с их соперниками в Евразии. За минувшие 30 лет шагнули вперёд средства нанесения высокоточного удара, различные региональные системы ПРО и ПВО, десантные подразделения и силы быстрого реагирования способны ввести бои вдали от основных территорий друг друга. Наземная война США с Россией и Китаем постепенно становится технически более возможной, чем советско-американская война в 1960-х годах. Значит, она может стать серьезным искушением для политиков.

С начала 1990-х годов американцы опробовали модель «войны-наказания» определённого режима. Ее технология – разрушение экономической и военной инфраструктуры противника, чтобы вынудить его к капитуляции, то есть принятию американских условий. Капитуляция, как показал опыт Ирака 1991 года, предполагает принудительную ликвидацию ОМП под «международным контролем» и лишения проигравшего части суверенитета в виде создания «бесполетных зон». В дальнейшем можно создать условия для смены режима в опасной стране (как в Югославии) или его принудительной ликвидации (как в Ираке и Ливии).

В середине 2000-х годов в Белом доме задумались над тем, можно ли применить модель «войны-наказания» к России и Китаю. Для этого не обязательно наносить по ним ракетно-бомбовые удары. Достаточно нанести им поражение в региональном конфликте. А потом можно начать информационную кампанию о «гнилом режиме» и его «позорном поражении».

Администрация Барака Обамы разработала новый вариант такого конфликта. Речь идёт о натравливании на Россию и Китай региональных держав – партнеров или союзников США. Такие державы должны иметь исторические претензии к Москве и Пекину, обладающих относительно крупными военными потенциалами. Теоретически такими государствами могут выступать для России, например, Швеция, Германия, Турция (попытку столкнуть нас мы уже видели два года назад); для Китая – Япония или Вьетнам. Их действия можно дополнить формированием широкой антироссийской или антикитайской коалиции, угрозой экономических санкций, поставками оружия»», – рассказал Фененко.

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