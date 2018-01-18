Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прозрение симпатизантов Майдана
Тридцать тысяч курдов — «не армия»: в США опровергли сообщения о создании нового...
МИД РФ: заявления США о невыполнении Россией санкций в отношении КНДР не обоснов...
Константин Сёмин: Трагедия в Перми — диагноз нашему обществу
Главная / Аналитика

США намерены проучить Россию с помощью «войны-наказания»

18 января 2018, 11:24  •  718 • Аналитика

Белый дом натравливает на РФ своих сателлитов, имеющих исторические претензии к Москве

Рост расходов на оборону всё чаще отражается в том, что крупнейшие государства мира говорят о готовности к масштабному конфликту. Недавно своим мнением на этот счёт высказался доцент МГУ Алексей Фененко. Эксперт дал интервью изданию «Комсомольская правда». В нём он рассказал о главных причинах, которые могут спровоцировать начало войны. Кроме того, Фененко также сообщает, что против России может быть использована «война-наказание».

Такая модель конфликта уже использовалась Соединенными Штатами против других стран.

«У великих держав вновь появились политические причины для начала прямой войны, нынешней мировой порядок непрочен: им не удовлетворены все крупные игроки – США, Россия и Китай. Гораздо жестче стало идеологическое противостояние, ведь мы строим отношения в общем глобальном мире, а, значит, соревнуются два проекта его построения – американский проект глобализации или однополярного мира и российско-китайский проект многополярного мира, то есть порядка «баланса сил». Теперь мы задеваем жизненные, а не идеологические, интересы друг друга.

На это накладывается рост технических возможностей для ведения прямой наземной войны США с их соперниками в Евразии. За минувшие 30 лет шагнули вперёд средства нанесения высокоточного удара, различные региональные системы ПРО и ПВО, десантные подразделения и силы быстрого реагирования способны ввести бои вдали от основных территорий друг друга. Наземная война США с Россией и Китаем постепенно становится технически более возможной, чем советско-американская война в 1960-х годах. Значит, она может стать серьезным искушением для политиков.

С начала 1990-х годов американцы опробовали модель «войны-наказания» определённого режима. Ее технология – разрушение экономической и военной инфраструктуры противника, чтобы вынудить его к капитуляции, то есть принятию американских условий. Капитуляция, как показал опыт Ирака 1991 года, предполагает принудительную ликвидацию ОМП под «международным контролем» и лишения проигравшего части суверенитета в виде создания «бесполетных зон». В дальнейшем можно создать условия для смены режима в опасной стране (как в Югославии) или его принудительной ликвидации (как в Ираке и Ливии).

В середине 2000-х годов в Белом доме задумались над тем, можно ли применить модель «войны-наказания» к России и Китаю. Для этого не обязательно наносить по ним ракетно-бомбовые удары. Достаточно нанести им поражение в региональном конфликте. А потом можно начать информационную кампанию о «гнилом режиме» и его «позорном поражении».

Администрация Барака Обамы разработала новый вариант такого конфликта. Речь идёт о натравливании на Россию и Китай региональных держав – партнеров или союзников США. Такие державы должны иметь исторические претензии к Москве и Пекину, обладающих относительно крупными военными потенциалами. Теоретически такими государствами могут выступать для России, например, Швеция, Германия, Турция (попытку столкнуть нас мы уже видели два года назад); для Китая – Япония или Вьетнам. Их действия можно дополнить формированием широкой антироссийской или антикитайской коалиции, угрозой экономических санкций, поставками оружия»», – рассказал Фененко.

Источник

 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

718
Источник
Похожие новости
18 января 2018, 11:54
Украинцы вже не те?..
18 января 2018, 11:24
США намерены проучить Россию с помощью «войны-наказания»
18 января 2018, 11:09
В Чехии рушится правящий тандем

17 января 2018, 13:09
Проект «ЗЗ». Главный противник Путина — не Грудинин, а народное безразличие
18 января 2018, 08:39
Достоевский против Толстого в вопросе гуманитарных интервенций
18 января 2018, 11:54
Человек во главе всего. Не пора ли менять приоритеты внутренней политики?
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 января 2018, 18:28
Оставьте себе кpымcкиe корабли, но отдайте их нам
17 января 2018, 17:54
Россия собирается выдать Украине участника обороны Славянска
12 января 2018, 09:39
Что на самом деле представляет из себя украинский ОТРК Гром-2?
17 января 2018, 00:09
"Закон о реинтеграции" Донбасса: Порошенко жертвует националистами ради Брюсселя
13 января 2018, 03:24
У Грудинина, как у полковника Захарченко, вдруг нашлись 7,5 миллиарда
16 января 2018, 11:09
Запад готовится к свержению Порошенко
12 января 2018, 02:54
«Только на Украине такое могло прийти в голову»: как в России отреагировали на идею «приватизировать» русский язык
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.