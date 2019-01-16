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США намерены поставить учебное оружие для тренировки украинской полиции

16 января 2019, 08:09  •  50 • Украина
Госдепартамент США намерен поставить украинской полиции учебное оружие для повышения боевых навыков. Соответствующая информация содержится в документе внешнеполитического ведомства, c которым ознакомился RT.
 
РИА Новости
 

Бюро по международной антинаркотической и правоохранительной деятельности, которое входит в состав Госдепа США, «содействует становлению, развитию и подготовке личного состава» украинской полиции, Корпуса оперативной внезапной деятельности (КОРД), пограничников и спецназа Национального антикоррупционного бюро Украины.

«В современных условиях при подготовке всех сотрудников правоохранительных органов рекомендуется проводить больше тренировок, моделирующих ту или иную ситуацию и предусматривающих обдуманное применение огнестрельного оружия», — говорится в тексте документа. 

Для этого отдел Госдепартамента планирует закупить и поставить на Украину 146 учебных пистолетов модели G17 T FX, а также имитационные боеприпасы к ним в виде цветных картриджей. Помимо этого в тексте тендера обозначается защитное снаряжение для личного состава.  

Новая экипировка должна быть предоставлена Украине в течение 60 дней после подписания контракта с подрядчиком, отмечается в документе. 

Отметим, это уже не первый случай поставки небоевого оружия на Украину с целью проведения тренингов личного состава. Так, в ноябре 2018 года Бюро по международной антинаркотической и правоохранительной деятельности планировало докупить бензопилы для вскрытия дверей. Как указывалось в документе, оборудование будет поставляться украинской полиции для «проведения аварийно-спасательных работ».

В августе 2017 года отдел внешнеполитического ведомства США также объявил тендер на покупку 320 учебных пистолетов модели Glock G17 и патронов к ним, а также 40 винтовок для страйкбола.

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