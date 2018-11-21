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США намерены поспорить с Россией за Арктику: Вашингтон требует военного присутствия
21 ноября 2018, 16:09 • 66 • В мире
В отчете Счетной палаты США указывается на необходимость военного присутствия Соединенных Штатов в Арктике. Тем самым Вашингтон намерен поспорить с Россией за северный регион.
В документе особо подчеркивается, что с 1981 года, согласно данным Национального информационного центра по вопросам снега и льда, «площадь морского льда в Арктике значительно сократилась». По мнению американских чиновников, подобные природные изменения «могут способствовать наращиванию коммерческой и иной морской деятельности в регионе», и посоветовали Вашингтону нарастить военное присутствие в регионе.
«Вместе со спорами о суверенных правах может потребоваться от США нарастить в Арктике присутствие своих вооруженных сил и сил внутренней безопасности», - говорится в документе.
В нем также сообщается о том, что американская армия необходима для «защиты интересов Соединенных Штатов» в указанном регионе.
Что интересует американцев в частности. В первую очередь - природные богатства Арктики. А это, по предположению аналитиков США, 13% неразведанных мировых запасов нефти, 30% газа. Плюс к этому возможные залежи золота, цинка, платины и никеля, чей общий объем исследователи оценили в $1 трлн.
В числе основных «конкурентов» в Арктике Вашингтон видит Россию, а еще Китай, который, как сообщается, «проявили интерес» к региону.
«В 2018 году Министерство обороны США обновило Стратегию национальной обороны, подчеркнув необходимость сдерживания агрессии со стороны России и Китая: обе эти страны проявляли интерес к Арктике», - со ссылкой на документ сообщает RT.
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