США намерены поспорить с Россией за Арктику: Вашингтон требует военного присутствия

В отчете Счетной палаты США указывается на необходимость военного присутствия Соединенных Штатов в Арктике. Тем самым Вашингтон намерен поспорить с Россией за северный регион.

В документе особо подчеркивается, что с 1981 года, согласно данным Национального информационного центра по вопросам снега и льда, «площадь морского льда в Арктике значительно сократилась». По мнению американских чиновников, подобные природные изменения «могут способствовать наращиванию коммерческой и иной морской деятельности в регионе», и посоветовали Вашингтону нарастить военное присутствие в регионе.

«Вместе со спорами о суверенных правах может потребоваться от США нарастить в Арктике присутствие своих вооруженных сил и сил внутренней безопасности», - говорится в документе.

В нем также сообщается о том, что американская армия необходима для «защиты интересов Соединенных Штатов» в указанном регионе.

Что интересует американцев в частности. В первую очередь - природные богатства Арктики. А это, по предположению аналитиков США, 13% неразведанных мировых запасов нефти, 30% газа. Плюс к этому возможные залежи золота, цинка, платины и никеля, чей общий объем исследователи оценили в $1 трлн.

В числе основных «конкурентов» в Арктике Вашингтон видит Россию, а еще Китай, который, как сообщается, «проявили интерес» к региону.

«В 2018 году Министерство обороны США обновило Стратегию национальной обороны, подчеркнув необходимость сдерживания агрессии со стороны России и Китая: обе эти страны проявляли интерес к Арктике», - со ссылкой на документ сообщает RT.