Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полина Гагарина займется российской культурой
"Мы знаем, что Россия очень хороша в этом": Малайзия заинтересовалась ...
Украинские депутаты использовали карту без Крыма
В Генпрокуратуре Украины отчитались о расследовании преступлений на «майдане»
Главная / В мире

США намерены поспорить с Россией за Арктику: Вашингтон требует военного присутствия

21 ноября 2018, 16:09  •  66 • В мире
В отчете Счетной палаты США указывается на необходимость военного присутствия Соединенных Штатов в Арктике. Тем самым Вашингтон намерен поспорить с Россией за северный регион.
В документе особо подчеркивается, что с 1981 года, согласно данным Национального информационного центра по вопросам снега и льда, «площадь морского льда в Арктике значительно сократилась». По мнению американских чиновников, подобные природные изменения «могут способствовать наращиванию коммерческой и иной морской деятельности в регионе», и посоветовали Вашингтону нарастить военное присутствие в регионе.
«Вместе со спорами о суверенных правах может потребоваться от США нарастить в Арктике присутствие своих вооруженных сил и сил внутренней безопасности», - говорится в документе.
В нем также сообщается о том, что американская армия необходима для «защиты интересов Соединенных Штатов» в указанном регионе.
Что интересует американцев в частности. В первую очередь - природные богатства Арктики. А это, по предположению аналитиков США, 13% неразведанных мировых запасов нефти, 30% газа. Плюс к этому возможные залежи золота, цинка, платины и никеля, чей общий объем исследователи оценили в $1 трлн.
В числе основных «конкурентов» в Арктике Вашингтон видит Россию, а еще Китай, который, как сообщается, «проявили интерес» к региону.
«В 2018 году Министерство обороны США обновило Стратегию национальной обороны, подчеркнув необходимость сдерживания агрессии со стороны России и Китая: обе эти страны проявляли интерес к Арктике», - со ссылкой на документ сообщает RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

66
Источник
Похожие новости
21 ноября 2018, 03:09
«Меня знает весь мир, и я ничего не имею»: Саакашвили признался в том, что нищ
21 ноября 2018, 09:24
Ястребиная политика: приведут ли перестановки в администрации Трампа к военному конфликту между США и Ираном
21 ноября 2018, 06:24
Идущий через Мексику караван мигрантов наводнен агентами США – СМИ

21 ноября 2018, 09:39
«Стихийный» рейтинг: Исследователи назвали Россию одной из самых безопасных стран
20 ноября 2018, 23:54
СМИ Турции обнародовали еще несколько аудиозаписей пыток убитого в консульстве Хашкаджи
21 ноября 2018, 16:09
Кремль не сомневается в легитимности выборов главы Интерпола
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
17 ноября 2018, 03:09
Как Россия и Япония поделят Курилы
14 ноября 2018, 19:54
Депутат показал меню с ценами в думской столовой
16 ноября 2018, 17:24
"Это ненормально": В Госдуме предложили проверить депутата, пытавшегося засунуть коллеге палец в ухо
19 ноября 2018, 18:39
«Это не пройдет с Донбассом»: США планируют новый «майдан»
18 ноября 2018, 23:09
«Медведева не уважают даже на саммите АТЭС»: Медиаэксперт о фото из Папуа-Новой Гвинеи
20 ноября 2018, 00:54
«Искажённая информация о ситуации»: в России оценили заявления о советах США устроить «революцию» в Донбассе
17 ноября 2018, 00:12
Душенов 197. Москва предупредила: мы ударим первыми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.