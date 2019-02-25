США намерены помочь Украине в обеспечении кибербезопасности

Агентство США по международному развитию (USAID) ищет партнёров для обеспечения кибербезопасности критической инфраструктуры Украины.

Согласно тексту документа агентства, планируется обеспечить кибербезопасность финансового и банковского секторов, транспортной инфраструктуры, коммуникаций.

«Нехватка навыков в области кибербезопасности у работоспособного населения Украины, а также нехватка систематической подготовки и средств, выделяемых на повышение кибербезопасности трудовых ресурсов Украины и населения страны в целом открывают возможность для кремлёвской агрессии и ставят под угрозу жизненно важную инфраструктуру страны», — говорится в документе, с текстом которого ознакомился RT.

Кроме того, специалисты USAID отмечают, что повсеместно устаревшее оборудование на Украине и отсутствие лицензионного программного обеспечения делают страну главной мишенью национальной и международной киберпреступности.

Подробнее — в материале RT.