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США намерены помочь Украине в обеспечении кибербезопасности
25 февраля 2019, 10:39 • 75 • Украина
Агентство США по международному развитию (USAID) ищет партнёров для обеспечения кибербезопасности критической инфраструктуры Украины.
globallookpress.com © FrankHoermann/SVEN SIMON
Согласно тексту документа агентства, планируется обеспечить кибербезопасность финансового и банковского секторов, транспортной инфраструктуры, коммуникаций.
«Нехватка навыков в области кибербезопасности у работоспособного населения Украины, а также нехватка систематической подготовки и средств, выделяемых на повышение кибербезопасности трудовых ресурсов Украины и населения страны в целом открывают возможность для кремлёвской агрессии и ставят под угрозу жизненно важную инфраструктуру страны», — говорится в документе, с текстом которого ознакомился RT.
Кроме того, специалисты USAID отмечают, что повсеместно устаревшее оборудование на Украине и отсутствие лицензионного программного обеспечения делают страну главной мишенью национальной и международной киберпреступности.
Подробнее — в материале RT.
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