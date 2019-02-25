Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вечер с Владимиром Соловьевым от 24.02.19
Технически готовы: ГИБДД планирует ввести электронные водительские права в 2020 ...
"Современная дыра в современной земле": Соловьев в прямом эфире застыд...
США защитятся от "электронной версии Кубинского кризиса" с помощью гор...
Главная / Украина

США намерены помочь Украине в обеспечении кибербезопасности

25 февраля 2019, 10:39  •  75 • Украина
Агентство США по международному развитию (USAID) ищет партнёров для обеспечения кибербезопасности критической инфраструктуры Украины.
 
globallookpress.com © FrankHoermann/SVEN SIMON
 

Согласно тексту документа агентства, планируется обеспечить кибербезопасность финансового и банковского секторов, транспортной инфраструктуры, коммуникаций.

«Нехватка навыков в области кибербезопасности у работоспособного населения Украины, а также нехватка систематической подготовки и средств, выделяемых на повышение кибербезопасности трудовых ресурсов Украины и населения страны в целом открывают возможность для кремлёвской агрессии и ставят под угрозу жизненно важную инфраструктуру страны», — говорится в документе, с текстом которого ознакомился RT.

Кроме того, специалисты USAID отмечают, что повсеместно устаревшее оборудование на Украине и отсутствие лицензионного программного обеспечения делают страну главной мишенью национальной и международной киберпреступности.

Подробнее — в материале RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
25 февраля 2019, 10:54
The Atlantic: Молдова так и останется в подвешенном состоянии
24 февраля 2019, 21:39
«Не будем говорить то, что вы хотите услышать»: как украинскую группу Anna Maria раскритиковали в Киеве за слова о Крыме
24 февраля 2019, 15:09
Русский экзархат в Западной Европе проголосовал против роспуска
Загрузка...
24 февраля 2019, 18:24
В Киеве националисты на митинге потребовали провести честные выборы
24 февраля 2019, 18:24
На Украине завели дело о возможном подкупе избирателей через соцсети
24 февраля 2019, 18:24
Эксперт оценил результаты голосования русского экзархата в Западной Европе
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2019, 08:39
Австрийский газовый магнат порадовался "концу украинской монополии" с запуском "Северного потока 2"
23 февраля 2019, 19:54
Почему Кремль решил избавиться от Асада
20 февраля 2019, 16:54
Росрыболовство заявило о «варварском» сбросе воды Украиной в Чёрное море
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
22 февраля 2019, 01:39
Порошенко предупредили: Провокации в Керченском проливе у него не получатся
22 февраля 2019, 21:09
Украинский флот в Керченском проливе: Топить по закону
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.