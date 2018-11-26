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США намерены подготовить украинские СМИ к выборам

26 ноября 2018, 09:39  •  58 • Украина
Посольство США в Киеве объявило среди украинских СМИ конкурс проектов, направленных на поддержку прозрачности президентских и парламентских выборов на Украине в 2019 году.
 
©Pravda Komsomolskaya/Russian Look globallookpress.com
 

Как сообщается в описании гранта, с которым ознакомился RT, на всю программу по СМИ Вашингтон выделит $200 тыс., при этом каждый отдельный проект не должен превышать $20 тыс.

«На рассмотрение принимаются проекты по подготовке журналистов в таких областях, как знание прав, связанных с доступом к информации, проверка фактов, журналистская этика, соблюдение принципов объективности и независимости при освещении выборов и так далее», — говорится в документе.

Под контролем дипломатов СМИ будут освещать работу избирательной комиссии, сообщать о нарушениях и проводить дискуссии с участием кандидатов. 

Особое внимание будет уделяться регионам, «восприимчивым к дезинформации».

Ранее глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко рассказал о помощи альянса в обеспечении кибербезопасности на предстоящих выборах. 

Подробнее — в материале RT. 

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