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США намерены подготовить украинские СМИ к выборам
26 ноября 2018, 09:39 • 58 • Украина
Посольство США в Киеве объявило среди украинских СМИ конкурс проектов, направленных на поддержку прозрачности президентских и парламентских выборов на Украине в 2019 году.
©Pravda Komsomolskaya/Russian Look globallookpress.com
Как сообщается в описании гранта, с которым ознакомился RT, на всю программу по СМИ Вашингтон выделит $200 тыс., при этом каждый отдельный проект не должен превышать $20 тыс.
«На рассмотрение принимаются проекты по подготовке журналистов в таких областях, как знание прав, связанных с доступом к информации, проверка фактов, журналистская этика, соблюдение принципов объективности и независимости при освещении выборов и так далее», — говорится в документе.
Под контролем дипломатов СМИ будут освещать работу избирательной комиссии, сообщать о нарушениях и проводить дискуссии с участием кандидатов.
Особое внимание будет уделяться регионам, «восприимчивым к дезинформации».
Ранее глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко рассказал о помощи альянса в обеспечении кибербезопасности на предстоящих выборах.
Подробнее — в материале RT.
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