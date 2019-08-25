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США намерены поддержать реформу госпредприятий на Украине

25 августа 2019, 09:39  •  50 • Украина
Соединённые Штаты планируют поддержать реформу государственных предприятий на Украине. Такая информация следует из запроса, опубликованного Агентством США по международному развитию (USAID).
 
Reuters
 

С документом ознакомился RT.

Как сообщается в запросе, правительство США разрабатывает программу реформирования госпредприятий на Украине, которая, по словам авторов, будет способствовать прозрачности, ускорит приватизацию и улучшит процесс управления бизнесом, оставшимся в собственности государства. Так, Соединённые Штаты рассчитывают снизить уровень коррупции на Украине и ускорить евроинтеграцию страны.  

«Данными действиями USAID планирует поддержать реформу и надлежащую продажу отдельных украинских государственных активов, помочь Украине использовать потенциал госкомпаний для повышения прозрачности и подотчётности управления госкомпаниями в целях снижения коррупции, поддержания устойчивого и инклюзивного роста экономики и укрепления доверия к плану Украины по более тесному сотрудничеству с Европой», — говорится в документе. 

Госпредприятия Украины играют значительную роль в экономике страны, однако их работе мешает коррупция и плохое управление, подчёркивают американские специалисты.

«Украинские госкомпании неэффективны и скомпрометированы бесхозяйственностью, коррупцией, низким качеством управления, слабым регулированием и плохими экономическими показателями», — сообщают они. 

В документе отмечается, что за последние четыре года Киев предпринял важные шаги на пути к реформе под давлением международного сообщества. Администрация нынешнего президента Владимира Зеленского может продолжить этот путь. Однако, как считают в USAID, есть опасения, что перемены не произойдут.

«С одной стороны, примечательно, что новое руководство заявило о стремлении к эффективному и прозрачному управлению. С другой стороны, некоторые опасаются, что, вместо того чтобы покончить с коррумпированными и неэффективными госкомпаниями, оно попросту изменит список сторон, получающих выгоду от статус-кво», — говорится в запросе. 

Американское агентство намерено нанять подрядчика, который поможет украинскому правительству разработать политику государственной собственности. Ему также предстоит оказать помощь в организации процедуры отбора руководителей и определении формы корпоративной собственности госпредприятий.

По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, с помощью подобной программы Соединённые Штаты планируют минимизировать расходы на Украину и в то же время сохранить контроль над страной.

«Вряд ли можно говорить, что США желают получить контроль над украинскими предприятиями, — всё, что хотели, они уже получили. Вашингтон хочет сбросить с себя обязательства и переложить их на саму Украину. США устали от Киева. Украинские политики умудряются обыгрывать своих западных партнёров. Они не проводят реформ, которых от них ожидают, и расходуют деньги», — сказал он в беседе с RT.

Эксперт также добавил, что США не могут бросить Украину, потому что это неблагоприятно скажется на их имидже, однако целесообразность помощи стране тоже вызывает сомнения.

Ранее внештатный советник украинского лидера Олег Устенко призвал разделить на части и продать крупные госмонополии. А сам Зеленский предложил возобновить продажу украинских земель и легализовать казино, чтобы оживить экономику Украины. 

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