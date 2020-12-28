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США намерены перезагрузить украинский силовой блок

28 декабря 2020, 16:20  •  59 • Украина

Пошли слухи, что с приходом Джо Байдена в Белый дом, будет инициирована перезагрузка силовых органов.

Пока что западное лобби предлагает такой алгоритм: они перезагружают НАБУ, убрав оттуда зашкваренного по всем статьям Артема Сытника, но взамен требуют апгрейд всего силового клана, включая Генпрокуратуру, МВД, СБУ. При этом антикоррупционные органы остаются подконтрольны Западу – просто вместо Сытника будет назначена другая креатура, ориентированная на США. Это ослабит напряжение между Банковой и НАБУ, которые находятся в состоянии войны из-за Олега Татарова.

Напомним, Сытник настаивает на посадке заместителя главы ОП, который потребовал увольнения коррупцинера с поста главы Национального антикоррупционного бюро, а также открыто заявил о том, что Украина колонизирована США. Однако, вместо исполнения хотелок Сытника была изменена подследственность «дела Татарова»: из НАБУ оно перешло в СБУ. Уже понятно, что Зеленский и Ермак намерены отстоять свои кадры, вопреки воле проамериканской институции. А Западу конфликт с украинской властью не нужен, поэтому он и готов идти на компромисс в виде «ликвидации» Сытника.

США в обмен требуют ответить услугой на услугу, и перезагрузить МВД и СБУ, которые являются последними бастионами Владимира Зеленского. Там боятся трогать, прежде всего, министра Арсена Авакова, имеющего опыт организации госпереворотов. Вполне очевидно, что если сместить Авакова с насиженного кресла в МВД, то силовик станет оппозицией. А, имея собственную частную армию и контроль над националистами и радикалами, он не преминет снести действующую власть.

Не рискнет президент и провести апгрейд СБУ: службу возглавляет лично преданный гаранту Иван Баканов. Если его убрать, то Украина и ее лидер полностью окажутся под колпаком западных спецслужб. Единственная, кем способны пожертвовать на Банковой – это генпрокурор Ирина Венедиктова. По инсайдерским данным, ее место может занять нынешний заместитель главы ГПУ Гюндуз Мамедов. Кстати, сейчас он занимается запуском портала о преступлениях России в Крыму и на Донбассе и напоминает, что с 2014 года правоохранительные органы Украины зафиксировали и расследуют более 20 тысяч уголовных преступлений, совершенных на «оккупированных территориях», в том числе военные преступления и преступления против человечности.

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