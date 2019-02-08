Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме оценили решение не направлять на Украину наблюдателей из России
"Не хочу в НАТО!" Чистосердечное признание Вакарова! Вечер с Соловьевы...
Захар Прилепин о кандидатах в президенты Украины: «Лучше иметь дело с человеком,...
Трамп признал, что стал жертвой харассмента
Главная / Украина

США намерены отговорить Венгрию от участия в «Турецком потоке»

08 февраля 2019, 22:09  •  88 • Украина
Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал в телефонном брифинге журналистам о темах, которые будут затронуты в ходе его запланированного визита в Будапешт.
 
Reuters
 

«США выразят поддержку Вишеградской группе и «Инициативе трёх морей» как платформам для противодействия влиянию Китая и России в регионе, а также будут настаивать на том, чтобы руководство Венгрии прекратило блокировать сближение Украины с НАТО», — приводит ТАСС слова представителя администрации США.

Кроме того, Вашингтон призовёт Венгрию отказаться от участия в проекте «Турецкий поток». 

«В Венгрии мы продолжим добиваться диверсификации в сфере энергетики в Центральной Европе, госсекретарь призовёт Венгрию более активно участвовать в завершении создания терминала для импорта СПГ на острове Крк (в Хорватии. — RT)... а также призовёт не участвовать в «Турецком потоке», — сказал он. 

Ожидается, что Помпео встретится с премьер-министром, главой МИД Венгрии и другими официальными лицами.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто «противодействие пагубному влиянию России».

В конце января The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, писала, что премьер Венгрии Виктор Орбан заявил американским дипломатам, что намерен выстраивать нейтральную внешнюю политику в отношении России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


88
Источник
Похожие новости
08 февраля 2019, 12:24
Совет Европы займётся укреплением гражданского общества на Украине
08 февраля 2019, 22:09
США намерены отговорить Венгрию от участия в «Турецком потоке»
08 февраля 2019, 12:24
СМИ: Наблюдатели из России посетят выборы на Украине вопреки запрету
Загрузка...
08 февраля 2019, 22:09
СМИ: Радикалы забросали яйцами генконсульство России в Харькове
08 февраля 2019, 18:54
На Украине мужчина обстрелял офис радиостанции
08 февраля 2019, 09:09
«Обычный зелёный забор»: почему на Украине забуксовал проект строительства «стены» на границе с Россией
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 февраля 2019, 09:24
Самый богатый человек мира преподал "урок" шантажистам - "слил" в...
08 февраля 2019, 06:09
С-300 навели страху на Израиль и США не только в Сирии, но и в Венесуэле
08 февраля 2019, 15:39
«На карту поставлено слишком многое»: почему США предложили Мадуро покинуть Венесуэлу
08 февраля 2019, 12:39
Украинские военные направили на перехват русских в Азовском море "бронированные ...
08 февраля 2019, 17:24
Путин обсудил с Совбезом, что делать с Лукашенко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова чуть не избили Порошенко
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
02 февраля 2019, 02:09
Клан или пропан: как связаны списание газовых долгов Чечне и дело семьи задержанного сенатора Арашукова
04 февраля 2019, 14:24
Вашингтонский «ёжик» запросился обратно
02 февраля 2019, 10:24
ВМФ передали оружие, вызывающее у противника слепоту и галлюцинации
02 февраля 2019, 03:54
Московская гастроль «политической проститутки» из Севастополя (Руслан Осташко)
03 февраля 2019, 22:09
Журналист предложил переселить крымчан и жителей Донбасса на Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.