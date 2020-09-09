США намерены наказать Белоруссию за "похищенную" Колесникову

Мария Колесникова. Фото:AP/TASS

Для этих целей Вашингтон подумывает ввести адресные санкции

Американские власти пригрозили Республике введением новых ограничений из-за истории с Марией Колесниковой, которая якобы была похищена в центре Минска.

Планами западной державы поделился госсекретарь США Майкл Помпео. В антибелорусских санкциях также примут участие союзники Америки. Заявление высокопоставленного американца привела пресс-служба Госдепа.

По словам Помпео, власти США очень обеспокоены ситуацией в Республике. Они считают, что на территории белорусского государства осуществляются "репрессии" и нарушаются права человека, отмечает RT.

Госсекретарь заявил, что власти Республики несут ответственность за безопасность якобы схваченной силовиками оппозиционерки, а также других "несправедливо" арестованных лиц. Он также добавил, что в Америке "высоко ценят мужество госпожи Колесниковой", передает телеканал "360".

С таким заявлением представитель Вашингтона выступил после известий о Марии Колесниковой. По данным некоторых СМИ, ее задержали белорусские правоохранители. Президент страны Александр Лукашенко позже рассказал, что оппозиционерка планировала бежать на Украину к родственнице.