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США намерены наказать Белоруссию за "похищенную" Колесникову

09 сентября 2020, 09:40  •  145 • Политика
Мария Колесникова. Фото:AP/TASS
Для этих целей Вашингтон подумывает ввести адресные санкции
Американские власти пригрозили Республике введением новых ограничений из-за истории с Марией Колесниковой, которая якобы была похищена в центре Минска.
Планами западной державы поделился госсекретарь США Майкл Помпео. В антибелорусских санкциях также примут участие союзники Америки. Заявление высокопоставленного американца привела пресс-служба Госдепа.
По словам Помпео, власти США очень обеспокоены ситуацией в Республике. Они считают, что на территории белорусского государства осуществляются "репрессии" и нарушаются права человека, отмечает RT.
Госсекретарь заявил, что власти Республики несут ответственность за безопасность якобы схваченной силовиками оппозиционерки, а также других "несправедливо" арестованных лиц. Он также добавил, что в Америке "высоко ценят мужество госпожи Колесниковой", передает телеканал "360".
С таким заявлением представитель Вашингтона выступил после известий о Марии Колесниковой. По данным некоторых СМИ, ее задержали белорусские правоохранители. Президент страны Александр Лукашенко позже рассказал, что оппозиционерка планировала бежать на Украину к родственнице.

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