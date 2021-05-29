США намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"

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Незалежная может получить свою встречную сделку до завершения строительства газопровода

На Украине переживают о том, что "Северный поток – 2" не просто достроят, а он ударит по экономике страны. Однако в Киеве надеются, что Вашингтон не бросит украинцев и им поможет. Экс-глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о том, чтобы Незалежная получила свою компенсацию за ввод газопровода.

Коболев рассказал, что худший вариант для его страны, если "Северный поток – 2" достроят, а Украина не получит компенсаторный механизм. Он добавил, что это может стать соглашением. Вероятно, Коболев имел в виду, что Вашингтон откажется от давления на Москву в обмен на сделку по Киеву.

Экс-чиновник не стал делиться деталями возможной помощи, отметив, что соответствующие украинские политики в курсе всего происходящего.

При этом Коболев подчеркнул, что вряд ли речь идет о том, что Украина разместит у себя военную базу США в обмен на помощь. Вероятно, вопрос коснется только энергетики. Так, например, одним из вариантов может стать обещание России нарастить объем транспортируемого газа и заключить новые контракты еще на пять лет, не считая действующего соглашения. Коболев отметил, что в таком случае общения РФ будут чем-то подкреплены, чтобы при срыве обязательств Украина не ходила по судам, а сразу получила средства. Экс-чиновник подчеркнул в разговоре с изданием НВ Бизнес, что этим вопросом нужно активно заниматься, иначе Украина потеряет $3 млрд в год.

Ранее компенсации за "Северный поток – 2" у Германии потребовала Польша. Варшава уверена, что из-за газопровода оказалась под угрозой.