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США накроются куполом? Лавров не исключил выхода Вашингтона из важного международного договора
21 апреля 2020, 19:10 • 76 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Вашингтон скоро расторгнет важный международный договор - Договор по открытому небу. Таким образом, США могут накрыться куполом от небоевых разведывательных летательных аппаратов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подозревает, что США планируют выйти из Договора по открытому небу и соответствующее решение ими уже принято.
Об этом глава МИД РФ сказал во время круглого стола с участниками Фонда публичной дипломатии им. Горчакова. Встреча проходила по видеоконференцсвязи.
Лавров подчеркнул, что многие аналитики, наблюдающие за ходом событий, полагают, что Соединённые Штаты намерены отказаться от участия в данном соглашении. Министр уверен, что эти оценки совсем не безосновательны.
Напомним, это международное соглашение предусматривает свободные полеты небоевых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве государств-подписантов.
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