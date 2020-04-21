США накроются куполом? Лавров не исключил выхода Вашингтона из важного международного договора

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подозревает, что США планируют выйти из Договора по открытому небу и соответствующее решение ими уже принято.

Об этом глава МИД РФ сказал во время круглого стола с участниками Фонда публичной дипломатии им. Горчакова. Встреча проходила по видеоконференцсвязи.

Лавров подчеркнул, что многие аналитики, наблюдающие за ходом событий, полагают, что Соединённые Штаты намерены отказаться от участия в данном соглашении. Министр уверен, что эти оценки совсем не безосновательны.

Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами, с другими членами НАТО и участниками Договора по открытому небу, - подчеркнул он.

Напомним, это международное соглашение предусматривает свободные полеты небоевых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве государств-подписантов.