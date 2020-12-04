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США наказали Турцию за покупку С-400

04 декабря 2020, 13:55  •  128 • Политика
В Конгрессе США согласовали проект военного бюджета на 2021 финансовый год. В него вошло и расширение санкций против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Рестрикции в адрес последнего фактически стали наказанием Турции за покупку российского ЗРК С-400.
Обе палаты Конгресса США согласовали проект военного бюджета на 2021 финансовый год. Он, напомним, в Соединённых Штатах начался уже 1 октября. В документе есть несколько пунктов, касающихся расширения санкций против таких газопроводов, как "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
И если первый ещё пока достраивается, то второй, напомним, уже запущен с января этого года.
Рестрикции против "Турецкого потока", судя по проекту военного бюджета, стали для Анкары наказанием за покупку российского ЗРК С-400. Напомним, Вашингтон настойчиво просил Турцию отказаться от сделки с Москвой по "Триумфу", не гнушаясь ни угрозами, ни ультиматумами. Однако Турция настояла на своём и приобрела С-400.
В пункте проекта военного бюджета США, посвящённом Турции, как отмечает телеканал "360", уточняется, что глава Белого дома должен ввести санкции против турецких чиновников, которые участвовали в покупке российского ЗРК.
Кроме того, конгрессмены подстелили себе "соломки" и при введении санкций намерены консультироваться со странами Евросоюза, а также Норвегией, Швейцарией и Великобританией. Отмечается, что у президента США будет возможность отменить наложенные рестрикции против определённой компании, но только если это соответствует национальным интересам Америки.

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