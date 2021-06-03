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США наказали трёх граждан Болгарии санкциями
03 июня 2021, 05:45 • 99 • Политика
Соединённые Штаты наказали трёх граждан Болгарии санкциями за коррупционные преступления. В чёрном списке оказались также несколько десятков компаний.
Санкции введены по "Глобальному акту о правах человека имени Магницкого", сообщило министерство финансов США 2 июня. Американские санкции коснулись экс-депутата парламента Болгарии Деляна Пеевски, бизнесмена Васила Божкова и бывшего заместителя руководителя государственного агентства по техническим операциям Илко Желязкова.
В Минфине США напомнили, что акт Магницкого касается, в первую очередь, нарушения прав человека. Граждане Болгарии, которые попали в санкционный список, замешаны в коррупционных схемах, считают в Штатах. Под санкциями оказались 64 компании, которые связаны с указанными болгарами.
В ведомстве подчеркнули, что Штаты намерены и дальше наказывать вовлечённых в коррупцию лиц.
"Правительство США будет продолжать работать над защитой глобальной финансовой системы от злоупотреблений", - добавили в американском Минфине.
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