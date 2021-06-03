США наказали трёх граждан Болгарии санкциями

Соединённые Штаты наказали трёх граждан Болгарии санкциями за коррупционные преступления. В чёрном списке оказались также несколько десятков компаний.

Санкции введены по "Глобальному акту о правах человека имени Магницкого", сообщило министерство финансов США 2 июня. Американские санкции коснулись экс-депутата парламента Болгарии Деляна Пеевски, бизнесмена Васила Божкова и бывшего заместителя руководителя государственного агентства по техническим операциям Илко Желязкова.

В Минфине США напомнили, что акт Магницкого касается, в первую очередь, нарушения прав человека. Граждане Болгарии, которые попали в санкционный список, замешаны в коррупционных схемах, считают в Штатах. Под санкциями оказались 64 компании, которые связаны с указанными болгарами.

В ведомстве подчеркнули, что Штаты намерены и дальше наказывать вовлечённых в коррупцию лиц.

"Правительство США будет продолжать работать над защитой глобальной финансовой системы от злоупотреблений", - добавили в американском Минфине.