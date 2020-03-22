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США надеются ухудшить отношения России и Саудовской Аравии, настояв на своей нефтяной сделке - WSJ

22 марта 2020, 05:35  •  105 • Политика
В Минэнерго США предлагают нефтяной союз с Эр-Риядом с возможным выходом из ОПЕК. Так США надеются ухудшить отношения России и Саудовской Аравии, настояв на своей нефтяной сделке, пишет WSJ.
Некая безымянная группа должностных лиц в Министерстве энергетики США пытается убедить президента Дональда Трампа в необходимости формирования альянса с Саудовской Аравией для регулирования мировых цен на рынке нефти. Якобы такой альянс позволит саудитам выйти из состава ОПЕК, о чём пишет The Wall Street Journal. Источники информации корреспондентов не раскрываются.
Предполагается, что сторонники альянса США и Саудовской Аравии нашли способ предотвратить окончательный обвал нефтяного рынка. Однако есть и ещё одна цель. С одной стороны, укрепить отношения США и Саудовской Аравии. А с другой, помешать налаживать связи Москве и Эр-Рияду.
Как реализовать такую стратегию объединения? Источники называют несколько вариантов. Например, можно расширить полномочия правительства в использовании национальных запасов углеводородного сырья. Но, в любом случае, заключить сделку с Саудовской Аравией мгновенно не получится, добавляют собеседники издания. Понадобятся переговоры, которые могут занять несколько месяцев.
Ни руководство Министерства энергетики США, ни Белый дом план пока не одобрили. То есть американское издание предлагает читателю лишь один из вариантов действий. С другой стороны, в конце этой недели Трамп уже заявил, что хочет подключиться к обсуждению ситуации вокруг разногласий России и Саудовской Аравии по нефти, однако сделает он это "в надлежащее время".

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