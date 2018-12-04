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США надеются, что «ломающийся ледокол 1970-го года» поможет «отбить» Арктику у России — эксперты

04 декабря 2018, 12:54  •  107 • Политика
Телеканал отмечает, что США осознали важность Арктики во время Второй мировой войны и тогда было построено семь ледоколов, три из которых работали у берегов СССР. Это был расцвет американского флота ледоколов, но на том все и закончилось, говорят эксперты. Сейчас у США два ледокола. Один из них — построен в 1970 году, «постоянно ломающийся», часто выходит из строя. И на него у «крупнейшей морской державы» - вся надежда на победу в битве за Арктику с Россией, мол, он поможет «отбить» самый северный регион.
Американский ледокольный флот в наши дни пребывает в ужасном состоянии. По данным телеканала NBC, на плаву остаются только пара старых полярных ледокола.
Считается, что эти корабли должны на себя взять сбор научных данных, а также спасение застрявших во льдах судов и прочие полезные работы.
Но вот, к сожалению, подчеркивает телеканал, один из ледоколов был построен почти полвека назад. И сейчас он постоянно выходит из строя. А второму — всего 18 лет. И он может только брать на себя научную функцию.
Таким образом, минимальный срок, когда в Арктике появится новый американский ледокол, составляет не менее пяти лет. Причем, телеканал отмечает, уже сейчас в регионе Россию представляет не менее 40 ледоколов.
Чтобы достигнуть такой же планки, Штатам потребуются миллиарды долларов. Однако сейчас, говорят эксперты, эти деньги уходят на строительство многострадальной стены на границе с Мексикой.
Отметим, что уже давно американские специалисты говорят, что Вашингтон уступает Москве в гонке за Арктику.
«В свое время США проигнорировали Арктику, - цитирует телеканал американского политика Джона Гараменди. - В итоге, контроль над океаном мы уступим России и Китаю».
Во время Второй мировой войны Штаты поставили семь ледоколов. Три из них вели работу у берегов СССР.
«Это был расцвет американского флота ледоколов, но на том все и закончилось, - заключает политолог Хизер Конли. - Мы крупнейшая морская держава в мире и мы просто надеемся, что корабль, построенный в 1970-х, сможет продержаться на плаву».

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