США надеются, что «ломающийся ледокол 1970-го года» поможет «отбить» Арктику у России — эксперты

Телеканал отмечает, что США осознали важность Арктики во время Второй мировой войны и тогда было построено семь ледоколов, три из которых работали у берегов СССР. Это был расцвет американского флота ледоколов, но на том все и закончилось, говорят эксперты. Сейчас у США два ледокола. Один из них — построен в 1970 году, «постоянно ломающийся», часто выходит из строя. И на него у «крупнейшей морской державы» - вся надежда на победу в битве за Арктику с Россией, мол, он поможет «отбить» самый северный регион.

Американский ледокольный флот в наши дни пребывает в ужасном состоянии. По данным телеканала NBC, на плаву остаются только пара старых полярных ледокола.

Считается, что эти корабли должны на себя взять сбор научных данных, а также спасение застрявших во льдах судов и прочие полезные работы.

Но вот, к сожалению, подчеркивает телеканал, один из ледоколов был построен почти полвека назад. И сейчас он постоянно выходит из строя. А второму — всего 18 лет. И он может только брать на себя научную функцию.

Таким образом, минимальный срок, когда в Арктике появится новый американский ледокол, составляет не менее пяти лет. Причем, телеканал отмечает, уже сейчас в регионе Россию представляет не менее 40 ледоколов.

Чтобы достигнуть такой же планки, Штатам потребуются миллиарды долларов. Однако сейчас, говорят эксперты, эти деньги уходят на строительство многострадальной стены на границе с Мексикой.

Отметим, что уже давно американские специалисты говорят, что Вашингтон уступает Москве в гонке за Арктику.

«В свое время США проигнорировали Арктику, - цитирует телеканал американского политика Джона Гараменди. - В итоге, контроль над океаном мы уступим России и Китаю».

Во время Второй мировой войны Штаты поставили семь ледоколов. Три из них вели работу у берегов СССР.

«Это был расцвет американского флота ледоколов, но на том все и закончилось, - заключает политолог Хизер Конли. - Мы крупнейшая морская держава в мире и мы просто надеемся, что корабль, построенный в 1970-х, сможет продержаться на плаву».