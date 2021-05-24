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США надеялись на финт ушами в Крыму: военный эксперт расстроил Штаты

24 мая 2021, 12:00  •  451 • Политика
США, планируя масштабные учения с центром атаки на Россию в Крыму, надеялись на финт ушами, однако военный эксперт расстроил Штаты.
В ходе учений командования специальных операций США в Европе велась отработка сценариев по высадке "морских котиков" в Крыму. Таким образом, силы НАТО вновь продемонстрировали агрессивный настрой по отношению к России. Как далеко это может зайти, с РИА ФАН беседовал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В общем и целом, учения имитировали полномасштабный конфликт с Россией от стран Балтии и Скандинавии до Украины и Черноморского флота. Участие в манёврах приняли Черногория, Австрия, Испания, Болгария, Великобритания, Грузия, Северная Македония, Германия, Венгрия и, например, Украина. Крым в ходе учений посчитали самой удобной площадкой для удара по России. Однако Василий Дандыкин уверен, что НАТО совершают ошибку.
Сегодня Крым охраняют силы ВДВ, Росгвардии, Службы безопасности и других структур, напомнил эксперт:
"Поэтому финт ушами у США в Крыму не пройдёт. Такая спецоперация приведёт к международному скандалу и закончится фиаско для сил НАТО - это однозначно".
В ходе учений в Крыму Россия уже показала, что готова к любому развитию ситуации, напомнил эксперт.

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