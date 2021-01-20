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США надавили? Германия предала Россию из-за "Северного потока - 2"

20 января 2021, 20:45  •  331 • В мире
Германия предала Россию: немецкий концерн Bilfinger SE решил не принимать участие в строительстве "Северного потока - 2". США надавили?
Немецкое издание Bild написало о том, как Германия предала Россию. В материале содержится отсылка к письмам компании Bilfinger SE, где говорится об отказе от участия в строительстве "Северного потока - 2".
Ранее сообщалось, что германский концерн заключил ряд контрактов на общую сумму в 15 миллионов евро. Второй стороной соглашения выступил оператор Nord Stream 2 AG. В документах прописывалась деятельность по разработке, поставке и обслуживанию систем безопасности, по поставке теплогенераторной установки.
США надавили? Вероятно, так как над компанией Bilfinger SE нависла угроза американских санкций. Германия видит "Северный поток - 2" экономическим проектом и считает нелегитимными экстерриториальные санкции Штатов в ФРГ.
Санкции могут быть введены против Bilfinger SE согласно закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот закон действует уже больше трёх лет и предполагает ограничительные меры в отношении не только Германии, но и любой другой страны, которая соберётся заключить с РФ контракт на закупку военной техники и оружия.
"Северный поток - 2" - две нитки газопровода. Они протянутся от России в Германию через Балтийское море. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. На данный момент строительство завершено на 94%.

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