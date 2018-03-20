США начнут совместные учения с Южной Кореей в День дурака

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США и Южная Корея возобновят совместные военные учения 1 апреля.

КНДР предупредили, значит, можно начинать. США и Южная Корея договорились о том, что с 1 апреля будут возобновлены совместные военные учения. Напомним, ранее они были приостановлены из-за проведения Олимпийских игр в Пхенчхане.

Командование ООН, как сообщается, уже проинформировало Северную Корею. А что касается регламента и формата учений, то, как отметили в Пентагоне, они будут иметь "тот же масштаб и продолжительность, что и ранее".

По последним данным, в этих учениях примут участие 11,5 тысяч военнослужащих США и до 290 тысяч южнокорейских военнослужащих.

"Наши совместные операции ориентированы на оборону, Северная Корея не должна рассматривать их как провокацию, - заявил представитель Пентагона, полковник морской пехоты Кристофер Логан. - Оборонный характер этих совместных учений был ясен на протяжении многих десятилетий и не изменился".

Несмотря на заявление Пентагона, руководство КНДР настаивает, что данное мероприятие все же носит открыто провокационный характер.