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США начали выводить войска из Сирии - Помпео

04 января 2019, 06:54  •  94 • В мире
США начали вывод своих войск из Сирии. Об этом сообщил глава Госдепартамента Майкл Помпео в интервью телеканалу NewsMax.
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью телеканалу NewsMax о том, что американские военные уже начали покидать Сирию. По его словам, при этом президент Трамп "остается приверженным идее "обеспечения стабильности на всем Ближнем Востоке".
"Наши войска выходят. Президент США не ведет себя двусмыленно в отношении Сирии", - сказал Помпео.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ещё 19 декабря объявил о том, что выводит американские войска из Сирии. Позже информацию подтвердил официальный представитель Белого дома. Вскоре после этого в отставку ушёл глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Первая группа американских военных численностью 50 человек покинула Сирию 30 декабря. При этом военнослужащие США забрали с собой оружие, предназначавшееся курдам. Территорию арабской республики они покинули на бронемашинах.
1 января стало известно об изменениях планов Трампа по поводу вывода американских войск из Сирии. Новая концепция сводится к формулировке "выходим, но медленно" и откладывает выполнение данного ранее обещания на четыре месяца, сообщили высокопоставленные источники в администрации США.

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