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США начали войну в космосе

31 августа 2019, 15:24  •  115 • Политика
В США создано командование Космических сил. А следовательно, под него уже есть боевая и тыловая инфраструктура, военное планирование, боевые силы и средства. То есть к войне должно быть всё готово, она лишь не объявлена…
Автор:
Покровский Александр
На днях по прессе прошёл очень интересный материал, в котором авторы доклада о технологии будущих войн, русский и американский эксперты, сформулировали мысль: война будущего будет представлять собой сочетание кибернетического и кинетического воздействия при длительной когнитивной подготовке по разложению морального духа населения. То есть «война в трёх К-сферах: кибер-, кинетической и когнитивной», так назвали это старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов МГИМО Максим Сучков и аналитик американской компании Stratfor Сим Тэк.
Буквально на следующий день Пентагон добавил в эту схему четвёртую «К» – космическую.
Фото: www.globallookpress.com
В США было объявлено о заступлении на боевое дежурство специального командования Космических сил. И хотя пока в подчинении возглавившего его генерал-полковника Джона Реймонда будут всего 87 частей и подразделений, это не должно никого обманывать. На деле американцы создали новый род войск для нового театра военных действий.
Звёздные войны начинаются?
Пока нет. Но планируются – это точно. Таков закон любой армии. Ибо армия – это система, которая с планирования начинается и по плану функционирует. Последнее, правда, больше в идеале, но факт, что даже сам армейский хаос живёт на плановом фундаменте.
Так что – без иллюзий: если сформировано командование, то под ним уже есть структура, в структуре штабы, за штабами планы, а за планами войска.
А перед войсками – война. На то они и создаются.
Каковы же эти космические войска США?
Конечно, засекречены они плотно, но кое о чём можно судить по некоторым появляющимся в печати данным.
Во-первых, в самом сообщении о создании шестого вида вооружённых сил США обозначаются угрозы, с которыми он должен будет справляться. Отсюда можно судить о соответствующем вооружении – или о планах таковое иметь.
Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе – в сфере будущего противостояния. Мы обладаем возможностями обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную в направлении США,
– заявил лично президент США Дональд Трамп.
То есть, как совокупно сформулировали несколько ориентирующихся в теме людей, с которыми побеседовал Царьград, под командованием четырёхзвёздного (так принято обозначать то, что у американцев величается просто «генералом», а соответствует нашему генерал-полковнику) генерала Реймонда имеются и/или будут следующие боевые или обеспечивающие боевые действия структуры. Это спутники слежения и обнаружения, ударные космические аппараты, спутниковые группировки связи с использованием квантовых шифровальных и передаточно-приёмных технологий. А также вскоре, ибо неизбежно, орбитальные центры обработки информации, в том числе с использованием нейросетей и искусственного интеллекта, космические системы с лазерным и кинетическим оружием, орбитальные «самолёты», свободно маневрирующие в космосе.
И самое интересное, что «звёздные войны» с использованием всего этого арсенала начались. На содержание космического вида вооружённых сил выделено на нынешний год 12 млрд долларов, а военные – не те люди, которые скажут, что им некуда их потратить. Так что гонка вооружений в космосе, можно сказать, началась официально. И, как известно, после неё следующим шагом обычно становится война. Если сама эта гонка не подорвёт одного из противников, как это было с СССР.
Тем более президент Трамп так цели США в космосе и сформулировал:
Командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе. Потому что мы знаем лучший способ предотвращения конфликта – подготовиться к победе.
Доминирование в космосе – цель. Победа – средство. Вооружения – инструмент. Всё понятно…
Фото: LightField Studios / Shutterstock.com
Боевой истребитель уже летает
Да, причём давно. И причём установил очередной рекорд пребывания на орбите в ходе своего очередного полёта. Как раз 720 дней провёл на орбите, чем зафиксировал самую длительную военную миссию на орбите. И то, что миссия – военная и испытательная, никто и не скрывает.
Речь идёт о секретном американском военном космоплане X-37B. Под индексом X кроется понятие е(X)perimental, под литерой В – Boeing, производитель. На деле это натуральный космический корабль многоразового использования, только беспилотный. Первый полёт совершил ещё в 2010 году, но кроме самого узкого круга посвящённых в США (и, будем надеяться, в России) никто не знает о его подлинных целях и подлинных возможностях.
Похоже, он подвижный, то есть каким-то образом может перемещаться по орбите, что требует затрат массы топлива. Вероятно, может сближаться с другими космическими аппаратами. А значит, и уничтожать. Поскольку это опять затраты топлива, а это означает очень жёсткие ограничения на орбитальную манёвренность, то можно предположить, что этот аппарат экспериментирует с чем-то в этом направлении. Возможно, что-то отрабатывается с полезной нагрузкой. Это всего 900 кг, но их достаточно для испытаний всяких интересных прототипов приборов для будущей войны. Войны в космосе, раз проверяется там.
Кое-что даёт длительность полётов. Вкупе с возвращаемостью корабля это заставляет предполагать эксперименты по отрабатыванию длительности пребывания чего-то или кого-то в космосе. Не человека – понятно, но чего-то такого, что после проверки на длительность существования в невесомости, под космическими излучениями и радиацией должно вернуться на Землю и «доложиться» о результатах. И кое-кто из экспертов взял даже на себя смелость предположить, что речь идёт о неких новых материалах на замену электронным, или о новой электронике, приспособленной к космическим условиям, или даже о каких-то конвергентных технологиях. И композитных материалах само собой. В том числе, не исключено, квазибиологических.
Ну а главное, в чём согласны практически все специалисты, американцы в любом случае отрабатывают технологии будущих орбитальных «самолётов», или, как их чаще называют, космопланов.
Так что война в космосе началась. Тихая пока. Почти лабораторная. Но у неё впереди – действительно бесконечность.

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