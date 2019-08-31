США начали войну в космосе

Автор:

Покровский Александр

На днях по прессе прошёл очень интересный материал, в котором авторы доклада о технологии будущих войн, русский и американский эксперты, сформулировали мысль: война будущего будет представлять собой сочетание кибернетического и кинетического воздействия при длительной когнитивной подготовке по разложению морального духа населения. То есть «война в трёх К-сферах: кибер-, кинетической и когнитивной», так назвали это старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов МГИМО Максим Сучков и аналитик американской компании Stratfor Сим Тэк.

Буквально на следующий день Пентагон добавил в эту схему четвёртую «К» – космическую.

Фото: www.globallookpress.com

В США было объявлено о заступлении на боевое дежурство специального командования Космических сил. И хотя пока в подчинении возглавившего его генерал-полковника Джона Реймонда будут всего 87 частей и подразделений, это не должно никого обманывать. На деле американцы создали новый род войск для нового театра военных действий.

Звёздные войны начинаются?

Пока нет. Но планируются – это точно. Таков закон любой армии. Ибо армия – это система, которая с планирования начинается и по плану функционирует. Последнее, правда, больше в идеале, но факт, что даже сам армейский хаос живёт на плановом фундаменте.

Так что – без иллюзий: если сформировано командование, то под ним уже есть структура, в структуре штабы, за штабами планы, а за планами войска.

А перед войсками – война. На то они и создаются.

Каковы же эти космические войска США?

Конечно, засекречены они плотно, но кое о чём можно судить по некоторым появляющимся в печати данным.

Во-первых, в самом сообщении о создании шестого вида вооружённых сил США обозначаются угрозы, с которыми он должен будет справляться. Отсюда можно судить о соответствующем вооружении – или о планах таковое иметь.

Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе – в сфере будущего противостояния. Мы обладаем возможностями обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную в направлении США,

– заявил лично президент США Дональд Трамп.

То есть, как совокупно сформулировали несколько ориентирующихся в теме людей, с которыми побеседовал Царьград, под командованием четырёхзвёздного (так принято обозначать то, что у американцев величается просто «генералом», а соответствует нашему генерал-полковнику) генерала Реймонда имеются и/или будут следующие боевые или обеспечивающие боевые действия структуры. Это спутники слежения и обнаружения, ударные космические аппараты, спутниковые группировки связи с использованием квантовых шифровальных и передаточно-приёмных технологий. А также вскоре, ибо неизбежно, орбитальные центры обработки информации, в том числе с использованием нейросетей и искусственного интеллекта, космические системы с лазерным и кинетическим оружием, орбитальные «самолёты», свободно маневрирующие в космосе.

И самое интересное, что «звёздные войны» с использованием всего этого арсенала начались. На содержание космического вида вооружённых сил выделено на нынешний год 12 млрд долларов, а военные – не те люди, которые скажут, что им некуда их потратить. Так что гонка вооружений в космосе, можно сказать, началась официально. И, как известно, после неё следующим шагом обычно становится война. Если сама эта гонка не подорвёт одного из противников, как это было с СССР.

Тем более президент Трамп так цели США в космосе и сформулировал:

Командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе. Потому что мы знаем лучший способ предотвращения конфликта – подготовиться к победе.

Доминирование в космосе – цель. Победа – средство. Вооружения – инструмент. Всё понятно…

Фото: LightField Studios / Shutterstock.com

Боевой истребитель уже летает

Да, причём давно. И причём установил очередной рекорд пребывания на орбите в ходе своего очередного полёта. Как раз 720 дней провёл на орбите, чем зафиксировал самую длительную военную миссию на орбите. И то, что миссия – военная и испытательная, никто и не скрывает.

Речь идёт о секретном американском военном космоплане X-37B. Под индексом X кроется понятие е(X)perimental, под литерой В – Boeing, производитель. На деле это натуральный космический корабль многоразового использования, только беспилотный. Первый полёт совершил ещё в 2010 году, но кроме самого узкого круга посвящённых в США (и, будем надеяться, в России) никто не знает о его подлинных целях и подлинных возможностях.

Похоже, он подвижный, то есть каким-то образом может перемещаться по орбите, что требует затрат массы топлива. Вероятно, может сближаться с другими космическими аппаратами. А значит, и уничтожать. Поскольку это опять затраты топлива, а это означает очень жёсткие ограничения на орбитальную манёвренность, то можно предположить, что этот аппарат экспериментирует с чем-то в этом направлении. Возможно, что-то отрабатывается с полезной нагрузкой. Это всего 900 кг, но их достаточно для испытаний всяких интересных прототипов приборов для будущей войны. Войны в космосе, раз проверяется там.

Кое-что даёт длительность полётов. Вкупе с возвращаемостью корабля это заставляет предполагать эксперименты по отрабатыванию длительности пребывания чего-то или кого-то в космосе. Не человека – понятно, но чего-то такого, что после проверки на длительность существования в невесомости, под космическими излучениями и радиацией должно вернуться на Землю и «доложиться» о результатах. И кое-кто из экспертов взял даже на себя смелость предположить, что речь идёт о неких новых материалах на замену электронным, или о новой электронике, приспособленной к космическим условиям, или даже о каких-то конвергентных технологиях. И композитных материалах само собой. В том числе, не исключено, квазибиологических.

Ну а главное, в чём согласны практически все специалисты, американцы в любом случае отрабатывают технологии будущих орбитальных «самолётов», или, как их чаще называют, космопланов.

Так что война в космосе началась. Тихая пока. Почти лабораторная. Но у неё впереди – действительно бесконечность.