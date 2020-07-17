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США начали переброску своих военных в Польшу

17 июля 2020, 12:00  •  29 • Война
В Минобороны Польши уверяют, что идёт подготовка к учениям
На территорию Польши началась переброска американских военных – с 14 июля до 23 августа в эту страну прибудет бронетанковый батальон. В Министерстве национальной обороны Польши заявили, что идёт подготовка к военным учениям и первые подразделения уже прибыли на полигон в Дравске-Поморском.
«Начался процесс переброски американских войск в Польшу в рамках учений Emergency Deployment Readiness Exercise («Готовность к экстренному развертыванию»). Цель манёвров – проверка готовности военных США к быстрому реагированию и развёртыванию своих сил в любом районе мира»,
– сообщает пресс-служба Минобороны Польши.
Руководить военными учениями будет дивизионное командование Вооружённых сил США в Познани. Эти учения должны были стать одним из элементов масштабных учений Defender Europe 20, которые пришлось свернуть раньше времени из-за пандемии коронавируса.
«В связи с эпидемической ситуацией будут применяться все необходимые меры предосторожности, обеспечивающие защиту солдат и местных жителей от COVID-19», – уверяют в польском оборонном ведомстве.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что подобные учения являются «очень важным опытом, выгодным, прежде всего, для безопасности Польши и всего восточного фланга НАТО».
«Мы здесь, чтобы научиться поддерживать наших союзников, попросивших о помощи. Мы хотим не только быть уверены, что сможем быстро отреагировать, но нам нужно точно знать, сколько времени потребуется, чтобы перебросить военных из США в Польшу, если вдруг мы получим сигнал о помощи»,
– рассказал журналистам майор Роберт По из 1-й бронетанковой дивизии США.
Президент Литвы Гитанас Науседа поприветствовал начало переброски американских военных на территорию Польши. По его мнению, это «поспособствует укреплению безопасности всего региона».
Науседа прибыл в Польшу для участия в торжественных мероприятиях в честь 610-й годовщины Грюнвальдской битвы, где и выступил с речью.
«Мы должны приложить все усилия к тому, чтобы США не изменили свою приверженность безопасности Польши и Литвы. Военное присутствие США в Европе является важной предпосылкой к миру и безопасности. Кроме того, это является и сильным сдерживающим фактором»,
– цитирует Науседу пресс-служба президента Литвы.
Гитанас Науседа считает, что приоритетом Литвы и Польши в сфере безопасности является «готовность к отражению конвенциональных, гибридных и кибернетических угроз во взаимодействии друг с другом и с союзниками по НАТО».
Ну а для того, чтобы постоянно поддерживать эту готовность, необходимо объединить усилия и слаженно выполнять все оборонные планы НАТО, не сомневается президент Литвы. Самое интересное, что в Прибалтике и Польше не рассматривают как «сильный сдерживающий фактор» Францию, Германию и другие сильные страны НАТО, а постоянно поют хвалебные гимны в адрес Штатов, хотя при этом присутствие американцев на европейском континенте, в первую очередь, работает против ЕС, членами которого являются «младоевропейцы».
Не останется в стороне от военных учений на территории Польши и Молдова – её министр обороны Александр Пынзарь уже встретился с послом Польши в Кишинёве и обсудил участие молдавских военнослужащих в этих учениях. Кроме того Молдова предоставит для американских военных свой полигон в Бульбоаке. Проблема в том, что полигон этот расположен в непосредственной близости с Зоной безопасности между Приднестровьем и Молдовой и любые учения с участием иностранных военных в этом районе в Тирасполе рассматривают как вероятную провокацию.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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