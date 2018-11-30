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США начали готовиться к «большой войне» с Россией до провокации в Керченском проливе
30 ноября 2018, 17:55 • 232 • Политика
Еще более чем за неделю до инцидента в Керченском проливе военные подрядчики США начали нанимать людей для участия в боевых действиях на территории Украины. По мнению радиоведущего Хэла Тернера, американские власти планируют «большую войну» с Россией, отводя при этом Украине роль ударного тарана.
Журналист отмечает, что военные подрядчики указывают в числе требований к наемникам готовность служить в зоне боевых действий, «иметь дело с местным населением неприметно», а также наличие допуска к документам категории «совершенно секретно». Тернер при это делает акцент на том, что в объявлении указан украинский город Николаев, который располагается в непосредственной близости к Черному морю.
По мнению радиоведущего, власти Штатов «нуждаются в очень большой войне». В ней непременно пострадают крупные американские города, но это позволит правительству объявить кредиторам о невозможности погашения долга в размере 21 трлн долларов и предложить просто списать его. Кроме того, война позволит властям избавиться от большого количества получателей социальных благ.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Он принял такое решение после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе. Трамп объяснил отказ от переговоров тем, что Россия пока так и не вернула Украине ее корабли и моряков.
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