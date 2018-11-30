Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт назвал цель обысков СБУ у настоятеля Киево-Печерской лавры
Эксперт рассказал, как мы можем ответить на украинский запрет въезда для мужчин ...
Владыка Павел - король тутси
«Речь о справедливости»: ведущий RT America Рик Санчес раскритиковал подачу запа...
Главная / Политика

США начали готовиться к «большой войне» с Россией до провокации в Керченском проливе

30 ноября 2018, 17:55  •  232 • Политика
Еще более чем за неделю до инцидента в Керченском проливе военные подрядчики США начали нанимать людей для участия в боевых действиях на территории Украины. По мнению радиоведущего Хэла Тернера, американские власти планируют «большую войну» с Россией, отводя при этом Украине роль ударного тарана.
Журналист отмечает, что военные подрядчики указывают в числе требований к наемникам готовность служить в зоне боевых действий, «иметь дело с местным населением неприметно», а также наличие допуска к документам категории «совершенно секретно». Тернер при это делает акцент на том, что в объявлении указан украинский город Николаев, который располагается в непосредственной близости к Черному морю.
По мнению радиоведущего, власти Штатов «нуждаются в очень большой войне». В ней непременно пострадают крупные американские города, но это позволит правительству объявить кредиторам о невозможности погашения долга в размере 21 трлн долларов и предложить просто списать его. Кроме того, война позволит властям избавиться от большого количества получателей социальных благ.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Он принял такое решение после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе. Трамп объяснил отказ от переговоров тем, что Россия пока так и не вернула Украине ее корабли и моряков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

232
Источник
Похожие новости
30 ноября 2018, 04:54
Адвокат опроверг слухи об отправке украинских моряков в Лефортово
30 ноября 2018, 17:54
«Большая семерка» выступила с новыми требованиями к России по украинским кораблям
30 ноября 2018, 01:39
«Чтобы не было вранья»: За исполнением майских указов Путина проследят доктор Рошаль и глава «КамАЗа»

30 ноября 2018, 17:54
Лавров ответил на отмену встречи Трампом новым крылатым выражением
30 ноября 2018, 17:54
«А с чего русские такими добрыми стали?»: О погрешностях опросных методик Левада-Центра рассказал эксперт
30 ноября 2018, 17:55
США начали готовиться к «большой войне» с Россией до провокации в Керченском проливе
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 17:54
Что значит введение военного положения на Украине: комендантский час, закрытие границ и никаких выборов
26 ноября 2018, 05:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.11.18
28 ноября 2018, 00:54
«Был вынужден»: Порошенко объяснил, как дозванивался Путину после провокации в Керченском проливе
25 ноября 2018, 06:28
Дoбpo пoжaловать в Париж
27 ноября 2018, 00:52
До вчерашнего дня мы не имели доказательств?
29 ноября 2018, 09:09
«Полный хаос и неразбериха»: как на Украине прошёл первый день после введения военного положения
25 ноября 2018, 14:09
«Опасно маневрируют и не подчиняются требованиям»: что известно о провокации кораблей ВМС Украины в Азовском море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.