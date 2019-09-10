США начали атаку на русофилов в Болгарии: Задержание секретаря Национального движения - первая ласточка?

Леонид Решетников отметил, что ранее журналист из издания New York Times внезапно попросил его об интервью и вдруг начал "раскручивать про имперские планы, глупости о воссоздании монархии и Путине-царе".

"Одни слова пытаются пристегнуть наше Общество русского исторического просвещения "Двуглавый орёл", которое работает только в России, к каким-то фантастическим планам, - отметил зампредседателя Совета Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" и добавил: - Но этого им достаточно, чтобы громить настоящих болгарских патриотов".

Подобная заинтересованность американской газеты не удивляет, если принять во внимание некоторые тревожные новости, которые приходят сейчас из Болгарии. По некоторым данным, сейчас в стране идет серия задержаний, допросов и обвинений в "шпионаже" в адрес группы активных сторонников дружественных отношений с Россией.

Атака на русофилов

Так, ранее в Болгарии по подозрению в шпионаже был задержан секретарь болгарского Национального движения "Русофилы", бывший главный редактор газеты "Дума" Юрий Борисов. Министр внутренних дел страны Младен Маринов уже сообщил, что в отношении задержанного проводятся следственные действия.

При этом, указал он, "если подобные действия проводятся, то значит, для этого есть весомые основания", передает ТАСС. Но никаких подробностей не министр не дал, сославшись на тайну следствия.

Информацию о задержании подтверждает и runews24.ru. Но портал утверждает, что Юрия Борисова "отпустили без предъявления обвинений". Правда, допрос в прокуратуре всё же прошел, как и обыск дома: "Изъяли электронные носители и документы".

Кроме того, вот уже сутки, по имеющейся у Царьграда информации, не выходит на связь и председатель движения Николай Малинов. Не появился он и на записи местной передачи.

Тем временем издание "Русская Болгария" сообщает о том, что и в офисе движения, и в доме Малинова прошли обыски.

Американская кампания

Тем временем Леонид Решетников уверен, что за тревожными событиями с русофилами в Болгарии стоит Вашингтон.

"Американцы начали кампанию "русские шпионы в Болгарии", - написал он у себя на странице в соцсети.

Между тем зампредседателя Совета Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" выразил уверенность, что "эти акции нынешней власти Болгарии полностью себя дискредитируют в глазах болгарского народа".

"Нападать на людей только за то, что они чтят традиции и историю, жертвы, принесённые Россией при создании болгарского государства, могут только враги Болгарии", - уверен Решетников.

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