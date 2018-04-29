США мстят Эрдогану за Россию и отнимают F-35

В последние годы Турция довольно часто стала оказываться в центре внимания мировых СМИ. Вероятно, это связано с особенностями того политического курса, что выбрал действующий президент государства. Реджеп Тайип Эрдоган давно у власти, и, надо признать, при нем многое поменялось, причем не только внутри Турции, но и в мире. Да, он сделал немало, чтобы с его государством считались даже самые влиятельные страны планеты. И сейчас ситуация такова, что в друзья к Анкаре набиваются государства, соперничающие друг с другом в процессе большой геополитической игры. Речь, конечно же, о России и Соединенных Штатах Америки. Они занимаются чем-то вроде перетягивания — каждый не против иметь такого сильного союзника. Но, разумеется, Анкара имеет свой взгляд на многие вещи, оттого-то и получается, что в Москве или в Вашингтоне никак не могут понять, чего следует от нее ждать. Это и есть независимость, и, несмотря на свое членство в НАТО, Турция является, пожалуй, единственной страной, позволяющей себе идти наперекор Штатам.

Что же до России, то с ней Эрдоган менее резок, но, вероятно, более хитер. Его шантажистская политика привела к полной отмене санкций со стороны РФ. Очевидно, что без ввода пошлин на ряд российских продуктов и без прекращения морского сообщения с Крымом турки могли ждать отмены ограничений еще долго. А так даже грозные заявления министра сельского хозяйства РФ (Ткачев обещал, что турецкие помидоры не попадут в ближайшем будущем на российский рынок — авт.) не смогли остановить процесс восстановления полноценной торговли. И пока производились все сопутствующие манипуляции, в российском обществе отношение к Анкаре многократно менялось с положительного на резко отрицательное. Но как бы то ни было, стало очевидно, что для современной России Турция важна, хотя бы даже с точки зрения геополитического символизма — мол, мы имеем определенного рода влияние не только на слаборазвитые государства, но и на такую мощную страну.

Возможно, все было бы иначе, если бы по другую сторону Атлантического океана не находились США. Там за все происходящим в Евразии внимательно следят, и дела Турции, в том числе отношения с Россией детально анализируют. Вероятно, такой независимости от Эрдогана Вашингтон не ждал. Потому-то Штаты так вероломно и действовали в ущерб Турции. Особенно хорошо их наплевательское отношение к Анкаре стало прослеживаться после заключения союза с сирийскими курдами. Турки называют последних террористами и грозят уничтожить все их военизированные формирования. В итоге ситуация такова, что два близких союзника США ведут войну между собой. Анкара успешнее, и от этого Штатам только хуже — они теряют влияние и доверие в остальных подконтрольных Отрядам народной самообороны районах Сирии. И американцы ни чего не могут с этим поделать. Пока их действия привели лишь к ухудшению ситуации — СМИ зачем-то запустили мощную антитурецкую агитацию, а политики нередко доходят до оскорблений. Ну и вот в итоге дошло до того, что в Сенате всерьез продвигают введение ограничительных мер против Анкары. Законопроект предложен как республиканцами, так и демократами, что несколько увеличивает его шансы на успех. Интереснее всего то, что в данном случае речь о курдах даже не идет. Да, Турцию пытаются наказать за связи с Россией, а именно из-за контракта по комплексам С-400. Сенаторы хотят на этом фоне прекратить делиться с Турцией собственными технологиями, если быть конкретнее, то они хотят наложить запрет на продажу истребителей F-35. Особенно отличился в ходе обсуждения на данную тему сенатор Джеймс Лэнкфорд, назвавший действия Эрдогана «безрассудными». Заканчивал он свое послание утверждением, что Турция становится похожей на враждебную Россию.

Итак, если этот законопроект пройдет, то это будет означать, что США ввели санкции против Анкары. Да, именно против своего партнера по НАТО. Забавно, что все это происходит на фоне переговоров министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с новоиспеченным Государственным секретарем США Майком Помпео. Они даже о чем-то договорились — во всяком случае, турки пока отказались от идеи нападать на сирийский Манбидж, удерживаемый курдами.

О том, насколько вероятно введение санкций против Турции, мы поговорили с различными экспертами. Так австралийский эксперт в области внешней политики США, сотрудник института Лоуи Сэм Роггевин полагает, что США действительно могут ограничить военное сотрудничество с Турцией.

— Санкции против Турции вряд ли будут приняты, потому что это будет выглядеть как политический протест. Это слишком жесткие меры, которые демонстрируют недружественные намерения. США не могут позволить себе такую ошибку. Но ограничение поставок F-35 действительно может произойти. Для этого необязательно принимать законы. После того, как начался «Щит Евфрата» (первая военная операция против сирийских курдов — авт.) стало окончательно ясно, что Patriot-ы в Турцию не вернутся. Этому способствовали разногласия по поводу попытки государственного переворота. Эрдоган заявлял, что к этому могут быть причастны граждане США. В Вашингтоне такую информацию не могли подтвердить. В данном случае, не понадобились никакие отдельные законы, о том, что Patriot-ы были вывезены временно для незначительной модернизации, было быстро забыто, и это остается частью отношения двух государств, и никто не может вмешиваться. Из этого не выйдет скандала. В случае с F-35 может произойти нечто подобное. США могут оказать давление на Турцию, но так, чтобы это не было унизительно для Эрдогана. Принятие санкций не приведет к положительному результату и только ухудшит положение.

Турецкий эксперт Эндер Имрек уверен, что на фоне нормализации отношений двух стран такой законопроект не может быть принят.

— США добились от Эрдогана определенных гарантий, и не в их интересах навредить этой сделке. Если они откажутся продавать F-35 или действительно введут санкции, то можно гарантировать, что Эрдоган активизирует военную деятельность против YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи — авт.). Это не значит, что Манбидж станет следующей целью. Нет, там много иностранцев и даже без переговоров с Помпео можно было не опасаться за него (за город — авт). Скорее всего, Эрдоган выбрал бы более восточные районы, где присутствие американцев минимально. Но пока этого не будет, если Чавушоглу говорит правду. По его словам, США согласились на условия Турции, и теперь они будут способствовать выводу курдов из Манбиджа и из других районов. Это звучит все очень странно, но, похоже, какого-то результата действительно удалось добиться. США испытывают большие трудности в Сирии, поэтому это примирение очень важно для них. Из этого можно заключить, что США не посмеют отказывать Турции в покупке F-35 или оружия.

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