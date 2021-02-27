Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит акти...
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
"Будем бить": Кедми перевёл грозное предупреждение Путина Западу
В Армении "сдали" Пашиняна: "Саркисян в шоковом состоянии покинул...
Главная / Политика

США мстят даже бывшим участникам "Северного потока - 2"? Против Baker Hughes начали расследование

27 февраля 2021, 18:20  •  79 • Политика
Против вышедшей из Nord Stream 2 компании из США начали расследование. В компании считают, что причиной расследования стало нарушение антироссийских санкций.
Выход из проекта "Северный поток - 2" спас не всех. США начали расследование против нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая участвовала в воплощении проекта, но затем вышла, испугавшись американских санкций.
На данный момент известно, что дело против компании ведёт американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). В Baker Hughes утверждают, что не знают, почему против них начали расследование, но предполагают, что дело в санкциях США против "Северного потока - 2". В связи с этим компания начала внутреннюю проверку на предмет соблюдения американских санкций.
Ранее Baker Hughes и ещё 17 западных компаний вышли из проекта "Северный поток - 2". По данным немецких СМИ, это произошло из-за угрозы санкций со стороны США. Причём в Германии неоднократно подчёркивали, что экстерриториальные санкции являются грубым нарушением международного права.
Однако, несмотря на всё давление со стороны США, проект "Северный поток - 2" постепенно воплощается в жизнь. Для завершения строительства газопровода осталось проложить последний участок труб. После чего "Северный поток - 2" соединит Россию и Германию напрямую по дну Балтийского моря и позволит поставлять российский газ непосредственно в Европу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
27 февраля 2021, 04:35
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит активно"
27 февраля 2021, 00:55
"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
27 февраля 2021, 00:55
США огрызнулись на упрёк Лаврова: "Мы сделали то, что считали релевантным"
27 февраля 2021, 12:50
Украину хотели "повесить" на Россию. Но одна фраза Путина разоблачила все планы
27 февраля 2021, 12:50
В России случилось "зверское убийство": Его увидели в посольстве США
27 февраля 2021, 12:50
Запад перестал скрывать намерения: пора развалить Россию на сто кусков
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 февраля 2021, 04:35
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит активно&q...
27 февраля 2021, 00:55
"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
27 февраля 2021, 00:55
Зеленский с улыбкой позвал Крым домой. Народ в замешательстве: "Он или идиот, ил...
27 февраля 2021, 02:45
"Запугивание на высоком уровне": Pfizer пошла на шантаж и угрозы ради выгод...
27 февраля 2021, 00:55
США огрызнулись на упрёк Лаврова: "Мы сделали то, что считали релевантным"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2021, 08:20
"Людей можно было спасти": Гейтс назвал истинного виновника ледяного апокалипсиса в Техасе
22 февраля 2021, 09:05
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили двумя словами
22 февраля 2021, 12:45
В прямом эфире прозвучала неожиданная правда о российском Крыме: "Агрессор" предпочёл дело
25 февраля 2021, 11:20
Из республик Донбасса всё-таки сделают «альтернативную Украину», возглавит которую «человек Януковича»?
25 февраля 2021, 09:30
В США обеспокоены еще одной победой Путина
23 февраля 2021, 09:50
Ужас без конца: что за удар по Донбассу готовит Украина
27 февраля 2021, 04:35
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит активно"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.