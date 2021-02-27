США мстят даже бывшим участникам "Северного потока - 2"? Против Baker Hughes начали расследование

Против вышедшей из Nord Stream 2 компании из США начали расследование. В компании считают, что причиной расследования стало нарушение антироссийских санкций.

Выход из проекта "Северный поток - 2" спас не всех. США начали расследование против нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая участвовала в воплощении проекта, но затем вышла, испугавшись американских санкций.

На данный момент известно, что дело против компании ведёт американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). В Baker Hughes утверждают, что не знают, почему против них начали расследование, но предполагают, что дело в санкциях США против "Северного потока - 2". В связи с этим компания начала внутреннюю проверку на предмет соблюдения американских санкций.

Ранее Baker Hughes и ещё 17 западных компаний вышли из проекта "Северный поток - 2". По данным немецких СМИ, это произошло из-за угрозы санкций со стороны США. Причём в Германии неоднократно подчёркивали, что экстерриториальные санкции являются грубым нарушением международного права.

Однако, несмотря на всё давление со стороны США, проект "Северный поток - 2" постепенно воплощается в жизнь. Для завершения строительства газопровода осталось проложить последний участок труб. После чего "Северный поток - 2" соединит Россию и Германию напрямую по дну Балтийского моря и позволит поставлять российский газ непосредственно в Европу.