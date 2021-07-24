США может ждать дефолт. Псаки отмахнулась: "Стандартная практика"

Глава Минфина США Джанет Йеллен направила в Конгресс письмо, в котором предупредила, что Соединённые Штаты может ждать дефолт. Она объяснила, почему вырос риск и что необходимо сделать. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки лишь отмахнулась. "Стандартная практика", - произнесла она.

31 июля заканчивается срок заморозки потолка госдолга (лимита заимствований). Йеллен объяснила, что Конгрессу необходимо предпринять какие-либо действия. В противном случае 1 августа уровень задолженности достигнет максимальной величины, которая установлена законодательством. 2 августа Минфин будет вынужден принять чрезвычайные меры, иначе дефолт неизбежен.

По словам министра финансов, Конгресс должен увеличить потолок госдолга. Если этого сделано не будет, то к началу нового финансового года в США (к 1 октября) правительство США не сможет выплачивать долги по своим обязательствам. Кроме того, на середину осени запланировали солидные траты из бюджета, пишет ТАСС.

Всё это может привести к дефолту, который обрушит экономику США и всех американцев. Йеллен напомнила, что в 2011 году была лишь угроза похожей ситуации, и тогда страна столкнулась с печальными последствиями - Штатам впервые в их истории понизили кредитный рейтинг.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки лишь отмахнулась от Йеллен и её опасений.

"Это письмо - стандартная практика для министра финансов, когда должен быть вновь продлён потолок госдолга в конце месяца", - произнесла Псаки в ходе пятничного брифинга.

Она отметила, что дефолта в США никогда не было, а потолок госдолга повышали и замораживали около 80 раз.