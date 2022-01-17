США могут заставить Украину выполнить Минские соглашения - Лавров

США могут заставить Украину выполнить Минские соглашения, поскольку напрямую управляют этой страной. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Киев, который вот уже восемь лет находится под внешним управлением "американских партнёров", и который снимает генпрокуроров по звонку из Вашингтона, не осмелится ослушаться прямого приказа. Следовательно, США заинтересованы в продолжении войны в Донбассе.

Сегодня, безусловно, Украина находится под внешним управлением США. Вашингтон вполне в состоянии просто заставить киевский режим выполнить, наконец, Минские договорённости,

- отметил Лавров, выступая перед журналистами по итогам встречи с главой МИД Хорватии.

Он также подчеркнул, что никакого "плана "Б" для Донбасса нет и не может быть. Единственный способ покончить с войной - это начать выполнять взятые на себя обязательства.

Напомним, что Минские соглашения были подписаны экс-президентом Украины Петром Порошенко в 2015 году (сегодня Порошенко выступает против их реализации, называя это "капитуляцией"). За все прошедшие годы Украина не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Запад, покровительствующий Киеву, закрывает на это глаза и всю ответственность возлагает на Россию, которая вообще не является участницей этого договора.