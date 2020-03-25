США могут стать эпицентром пандемии. ВОЗ сообщила об ускоряющемся заражении

США могут в ближайшее время оказаться эпицентром распространения коронавируса. С таким прогнозом выступила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

По её словам, эти выводы можно сделать, судя по скорости распространения инфекции. Харрис отметила, что происходит "быстрое ускорение заболевания". "Мы фиксируем очень быстрый рост случаев в США, поэтому это возможно", - цитирует спикера РИА ФАН.

При этом, подчеркнула она, на ЕС и США на текущий момент приходится около 85 процентов новых случаев заболевания.

Представитель ВОЗ добавила, что пока США успешно проводят меры по противодействию распространению заразы.

Примечательно, что до заявления ВОЗ американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал коронавирус как невидимого врага и пообещал раньше времени попробовать снять введённые карантинные ограничения для бизнеса.

Напомним, что по данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 46 450 случаев заражения коронавирусом. Скончались 593 человека.

Тем временем в Италии сообщили последние данные по инфицированным.

Так, количество умерших в Италии за последние сутки от COVID-19 и его последствий составило 743 человека. Это чуть меньше антирекорда двухдневной давности, когда летальных исходов было почти 800.

Накануне сообщалось о 601 умершем. Общее число инфицированных с момента начала пандемии - 69 176 человек (включая жертв и вылечившихся).