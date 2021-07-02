Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
В Кремле ответили на вопрос о готовности открыть огонь по кораблям НАТО
Главная / Политика

США могут снова ввести санкции против "Северного потока – 2": Конгрессмены сказали своё слово

02 июля 2021, 01:00  •  70 • Политика
Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США сказал своё слово по поводу "Северного потока – 2". Вероятно, Вашингтон снова введёт санкции против русского трубопровода. Стало известно, когда и почему.
Представители комитета рассматривали законопроект о выделении средств на деятельность Государственного департамента США в 2022 году. В этом документе есть поправка, которая аннулирование решение Белого дома об отказе от санкций в отношении "Северного потока – 2".
Конгрессмены проголосовали единогласно, следует из трансляции голосования, которая была доступна на сайте комитета.
Решение комитета окончательное, но текст законопроекта будет рассматривать сначала полный состав Палаты представителей, затем Сенат, а потом и президент США Джо Байден.
"Северный поток – 2" – это две нитки газопровода, которые пролегают от побережья России до Германии через Балтийское море. Проектная мощность магистрали – 55 миллиардов кубометров в год. В декабре 2019 года укладку труб остановили, так как работы отказалась вести швейцарская компания Allseas. США пригрозили ей санкциями. Ровно через год реализация проекта была возобновлена.
19 мая 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен сделал официальное заявление об отказе Вашингтона от санкций в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига.
Москва неоднократно подчёркивала, что "Северный поток – 2" – это коммерческий проект, касающийся только России и её европейских партнёров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






70
Источник
Похожие новости
01 июля 2021, 23:10
"Впервые в истории земного шара": Адмирал Комоедов о "чёрной метке" Японии
01 июля 2021, 22:15
В Госдуме оценили заявление о потере «морального превосходства» Украины
01 июля 2021, 23:10
Россия и США готовятся к схватке в ООН: В Сирии найдены доказательства против Запада
01 июля 2021, 23:10
Депутат Рады раскрыла "тайный смысл" закона о коренных народах Украины
01 июля 2021, 22:15
Политолог назвал Украину инструментом в руках Запада
01 июля 2021, 23:10
Путин предложил Думе ратифицировать соглашение, которое укрепит позиции России в Судане
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июля 2021, 23:10
"Впервые в истории земного шара": Адмирал Комоедов о "чёрной метке&quo...
01 июля 2021, 23:10
Депутат Рады раскрыла "тайный смысл" закона о коренных народах Украины
01 июля 2021, 23:10
Путин предложил Думе ратифицировать соглашение, которое укрепит позиции России в Суда...
02 июля 2021, 01:00
В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго
02 июля 2021, 01:00
"Чехи не понимают правил игры": Иностранцев впечатлил меткий ответ Захарово...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июня 2021, 03:40
ЕС готов исключить Венгрию из своих рядов
27 июня 2021, 07:20
"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дала намёк
29 июня 2021, 05:10
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
27 июня 2021, 14:40
Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"
29 июня 2021, 01:30
"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о провокациях на Sea Breeze-21
26 июня 2021, 06:35
Переговоры с Москвой по газу в Киеве свели к летающим карандашам
26 июня 2021, 06:35
Китай предъявил Украине вакцинный ультиматум – СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.