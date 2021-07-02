США могут снова ввести санкции против "Северного потока – 2": Конгрессмены сказали своё слово

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США сказал своё слово по поводу "Северного потока – 2". Вероятно, Вашингтон снова введёт санкции против русского трубопровода. Стало известно, когда и почему.

Представители комитета рассматривали законопроект о выделении средств на деятельность Государственного департамента США в 2022 году. В этом документе есть поправка, которая аннулирование решение Белого дома об отказе от санкций в отношении "Северного потока – 2".

Конгрессмены проголосовали единогласно, следует из трансляции голосования, которая была доступна на сайте комитета.

Решение комитета окончательное, но текст законопроекта будет рассматривать сначала полный состав Палаты представителей, затем Сенат, а потом и президент США Джо Байден.

"Северный поток – 2" – это две нитки газопровода, которые пролегают от побережья России до Германии через Балтийское море. Проектная мощность магистрали – 55 миллиардов кубометров в год. В декабре 2019 года укладку труб остановили, так как работы отказалась вести швейцарская компания Allseas. США пригрозили ей санкциями. Ровно через год реализация проекта была возобновлена.

19 мая 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен сделал официальное заявление об отказе Вашингтона от санкций в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига.

Москва неоднократно подчёркивала, что "Северный поток – 2" – это коммерческий проект, касающийся только России и её европейских партнёров.