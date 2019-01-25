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США могут "простить" Индии покупку С-400 у России
25 января 2019, 05:09 • 75 • В мире
Индия рассчитывает, что США "простят" Нью-Дели покупку С-400 "Триумф", поскольку не захотят потерять индийский оборонный рынок.
США продолжают переговоры с Индией в связи с покупкой Нью-Дели российских зенитных ракетных систем С-400.
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что у неё накануне состоялась продуктивная встреча с индийской стороной.
По итогам встречи, Томпсон рассказала, что диалог между странами в этом вопросе продолжится.
США пока не подтверждают, что сделают исключение для Индии при покупке С-400 и не будут вводить санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".
Контракт на поставку "Триумфов" был подписан в октября 2018 года. Сумма договора свыше $5 млрд за пять единиц системы. После объявления об этой сделке, президент США Дональд Трамп заявил, что Индия узнает, какие последствия ждут ее из-за С-400.
На данный момент Вашингтон смягчил полемику и сел за стол переговоров. В ближайшее время, будет ясно "простят" ли США Индии покупку вооружения у России. Индия рассчитывает, что Вашингтон сделает для нее исключение, поскольку не захочет потерять индийский оборонный рынок.
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