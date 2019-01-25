Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко "непринуждённо, легко и вальяжно" напомнили о ещё одном конф...
"Маленькие планы Большого сатаны потерпят неудачу": Вслед за Эрдоганом...
Зачем Соловьев и СМИ рапространяют ложь про Елену Бойко (Руслан Осташко)
Украинский депутат толкнул и оскорбил Ольгу Скабееву
Главная / В мире

США могут "простить" Индии покупку С-400 у России

25 января 2019, 05:09  •  75 • В мире
Индия рассчитывает, что США "простят" Нью-Дели покупку С-400 "Триумф", поскольку не захотят потерять индийский оборонный рынок.
США продолжают переговоры с Индией в связи с покупкой Нью-Дели российских зенитных ракетных систем С-400.
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что у неё накануне состоялась продуктивная встреча с индийской стороной.
По итогам встречи, Томпсон рассказала, что диалог между странами в этом вопросе продолжится.
США пока не подтверждают, что сделают исключение для Индии при покупке С-400 и не будут вводить санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".
Контракт на поставку "Триумфов" был подписан в октября 2018 года. Сумма договора свыше $5 млрд за пять единиц системы. После объявления об этой сделке, президент США Дональд Трамп заявил, что Индия узнает, какие последствия ждут ее из-за С-400.
На данный момент Вашингтон смягчил полемику и сел за стол переговоров. В ближайшее время, будет ясно "простят" ли США Индии покупку вооружения у России. Индия рассчитывает, что Вашингтон сделает для нее исключение, поскольку не захочет потерять индийский оборонный рынок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

75
Источник
Похожие новости
24 января 2019, 09:24
Игиловцы прячутся в кустах: Помпео и арабские СМИ заявили о последнем бое с "Исламским государством"*
25 января 2019, 01:39
«Вашингтон заинтересован в нагнетании ситуации»: к каким последствиям может привести политический кризис в Венесуэле
24 января 2019, 17:39
"Напрямую приложили руку": Лавров объяснил поведение признавших лидера оппозиции Венесуэлы стран
Загрузка...
24 января 2019, 07:39
«Воздействовать на население»: США на 22% увеличили финансирование программы оказания «общественных услуг» в Сирии
24 января 2019, 20:54
"За нарушение порядка въезда": На Украину не пустили восемь российских моряков, побывавших в Крыму
24 января 2019, 11:09
Гуайдо против Мадуро: Как Трамп меняет президента в Венесуэле
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
25 января 2019, 02:24
Как военный обозреватель «КП» спас Курилы от сдачи Японии Ельциным
25 января 2019, 01:39
Кадыров пообещал "звонкую оплеуху" напавшему на Скабееву депутату Рады
25 января 2019, 01:39
Порошенко "непринуждённо, легко и вальяжно" напомнили о ещё одном конфузе с...
25 января 2019, 02:24
Украинский депутат толкнул и оскорбил Ольгу Скабееву
25 января 2019, 01:39
«Вашингтон заинтересован в нагнетании ситуации»: к каким последствиям может привести ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2019, 19:39
"Счет не в их пользу": Военный эксперт о "победе" Израиля над "российским ПВО "Панцирь"
19 января 2019, 19:39
Вопросы получили ответы: Гаспарян о депортации Бойко на Украину
20 января 2019, 02:09
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный вопрос
24 января 2019, 14:24
"Не становитесь пешками в чужой шахматной игре": Венесуэльской "марионетке США" из России дали по рукам
22 января 2019, 20:55
Военкор Коц назвал ключевые слова Путина на встрече с Абэ по Курильским островам
21 января 2019, 11:39
Российские военные рассказали о последствиях израильского налёта на Дамаск
20 января 2019, 17:39
США и Северный морской путь: право имеют. Но не могут
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.