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США могут превратить Украину в "камикадзе" - политолог

06 сентября 2021, 23:15  •  96 • Политика
Как считает политолог Александр Дудчак, США могут попытаться превратить Украину в "камикадзе", а в качестве мишени будет выбрана Россия.
По итогам встречи главы США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского стороны могли достичь "негласных соглашений" по Донбассу. Ситуацию в интервью ИА "Экономика сегодня" прокомментировал политолог Александр Дудчак.
По мнению эксперта, Киев получил очередные указания от Вашингтона. Он сомневается в том, что интерес к Украине со стороны американцев окончательно пропадёт, однако будут смещены акценты деятельности по ряду вопросов, включая и Донбасс.
Дудчак отметил, что украинская сторона продолжает саботировать процесс реализации Минских соглашений. Международное сообщество также игнорирует документ, несмотря на попытки Москвы и Берлина призвать Киев к действиям.
"Регулировать конфликт должна именно Украина, которая продолжает винить во внутренних проблемах другие страны при поддержке Соединённых Штатов", - пояснил политолог.
Также назревает и новая проблема. В последнее время у границ России усиливается присутствие военных НАТО. Кроме того, продолжается ретрансляция проамериканской политики, направленной против Москвы.
"Украину могут превратить в камикадзе и подтолкнуть к ужесточению в Донбассе, так как украинцы для Соединённых Штатов не представляют никакой ценности", - прогнозирует Дудчак.
Как ранее заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, боевой потенциал армий России и Украины попросту несопоставим.
Численность ВС России составляет 1,3 миллиона человек, тогда как в армии Украины служат около 200 тысяч человек. Не стоит забывать и про огромную разницу в качестве вооружения.
Поэтому в случае начала военного конфликта ВСУ смогут продержаться минимальное количество времени.
"Это могут быть как дни, так и минуты: точнее сказать нельзя, поскольку все будет зависеть от соотношения сил конфликтующих сторон на конкретном направлении в конкретный момент схватки", - пояснил эксперт в интервью РИА ФАН.

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