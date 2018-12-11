США могут поддержать российский статус Крыма. Но нужна компенсация — эксперт

Если бы Украине и России удалось договориться по поводу Крыма, руководство США незамедлительно бы поддержало подобный договор, уверен эксперт, доцент Школы международной службы Американского университета Кит Дарден. Он говорит, что "США могут поддержать российский статус Крыма. Но нужна компенсация для Украины".

Т акой исход развития событий вполне вероятен, говорит Дарден.

«Если бы Россия и Украина пришли к какому-то соглашению, то да, это бы так и было, - говорит он. - То есть, вот если бы Украина получила бы какую-то компенсацию и затем добровольно бы отдала бы Крым , то США бы под этим подписались».

Н апомним, ранее об этом говорили и украинские политики. Например, в прошлом году народный депутат Украины Андрей Артеменко заявил, что передал американской администрации пожелания, мол, Незалежная могла бы "сдать Крым в аренду" для России.





Комментарий эксперта приводит Lenta.ru