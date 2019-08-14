США могут остаться без посла в России до 2021 года - дипмиссия

В числе кандидатур рассматриваются Джон Теффте и Джон Байерли, рассказали "НГ" в аналитическом центре "Атлантический совет" (признан Минюстом России нежелательной организацией), главой которого Хантсман был с 2014 по 2017 год.

Не исключено, однако, что дипмиссия США может оставаться без руководителя до начала 2021 года, предположили в центре. Как объясняют эксперты, выборы президента США слишком близко для того, чтобы назначать политического посла.

По словам старшего научного сотрудника "Атлантического совета" Андерса Аслунда, новый президент неизбежно установит свой подход администрации США к отношениям с Россией, поэтому процесс назначения главы дипмиссии зависит от результатов выборов.

В этой связи, считает эксперт, в Белом доме, скорее всего, примут решение о временном назначении главы дипмиссии.