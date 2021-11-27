|
США могут ограничить учения в Европе, чтобы не конфликтовать с Россией – WSJ
27 ноября 2021, 05:45 • 56 • Политика
Впрочем, в администрации США рассматривают несколько планов действий. Не исключено, что Вашингтон будет лишь наращивать свою военную помощь Украине
США могут снизить активность своих военных учений в Европе, чтобы избежать возможной конфронтации с Россией. Об этом пишет Wall Street Journal, издание ссылается на информацию от одного из представителей Белого дома.
Отмечается, что американские власти рассматривают различные планы дальнейших действий, один из которых заключается в ограничении проводимых в Европе учений. В статье говорится о том, что эти учения становятся причиной критики со стороны России. В рамках этого плана также может быть поставлена на паузу американская военная помощь Украине.
Однако у США есть и другие варианты. Например, наоборот, наращивание поставок противовоздушных систем и другого военного оборудования Киеву, что должно укрепить обороноспособность Украины. Параллельно предлагается продолжить санкционную политику против России, включая ужесточение ограничений.
Подпишитесь на нас
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 ноября 2021, 13:15
|
24 ноября 2021, 05:25
|
20 ноября 2021, 13:55
|
22 ноября 2021, 13:45
|
25 ноября 2021, 00:05
|
25 ноября 2021, 06:30
|
21 ноября 2021, 09:10