США могут ограничить учения в Европе, чтобы не конфликтовать с Россией – WSJ

Впрочем, в администрации США рассматривают несколько планов действий. Не исключено, что Вашингтон будет лишь наращивать свою военную помощь Украине

США могут снизить активность своих военных учений в Европе, чтобы избежать возможной конфронтации с Россией. Об этом пишет Wall Street Journal, издание ссылается на информацию от одного из представителей Белого дома.

Отмечается, что американские власти рассматривают различные планы дальнейших действий, один из которых заключается в ограничении проводимых в Европе учений. В статье говорится о том, что эти учения становятся причиной критики со стороны России. В рамках этого плана также может быть поставлена на паузу американская военная помощь Украине.

Однако у США есть и другие варианты. Например, наоборот, наращивание поставок противовоздушных систем и другого военного оборудования Киеву, что должно укрепить обороноспособность Украины. Параллельно предлагается продолжить санкционную политику против России, включая ужесточение ограничений.