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США могут ограничить России выход в космос и "вооружить" Луну. Роскосмос поделился опасениями
14 декабря 2020, 21:25 • 35 • Политика
Власти США могут попытаться ограничить России выход в космос и "вооружить" Луну. Роскосмос поделился опасениями насчёт будущего космического противостояния с США.
Об этом в понедельник заявил заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев. По его словам, в настоящее время Соединённые Штаты активно пытаются привлечь другие страны к сотрудничеству, чтобы отстаивать свои интересы.
Савельев не исключает, что это сотрудничество в будущем обернётся попытками перекрыть России выход в космос, поскольку Вашингтон по-прежнему считает страну своим главным соперником.
Савельев также выразил опасения, что США попытаются милитаризировать Луну, хотя это запрещено международными нормами. Он обратил внимание на программу "Артемида", которая представляет собой свод правил взаимодействия стран на Луне и в дальнем космосе. При этом в правилах нет ни слова о запрете осуществления военной деятельности на естественном спутнике Земли.
Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в свою очередь призвал Роскосмос активнее осваивать космическое пространство. По его словам, если просто делиться опасениями, то Россия действительно может оказаться в невыгодном положении по сравнению с США.
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