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США могут ограничить России выход в космос и "вооружить" Луну. Роскосмос поделился опасениями

14 декабря 2020, 21:25  •  35 • Политика
Власти США могут попытаться ограничить России выход в космос и "вооружить" Луну. Роскосмос поделился опасениями насчёт будущего космического противостояния с США.
Об этом в понедельник заявил заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев. По его словам, в настоящее время Соединённые Штаты активно пытаются привлечь другие страны к сотрудничеству, чтобы отстаивать свои интересы.
Савельев не исключает, что это сотрудничество в будущем обернётся попытками перекрыть России выход в космос, поскольку Вашингтон по-прежнему считает страну своим главным соперником.
Может появиться реальная угроза свободному и безопасному доступу России в космическое пространство. Кроме того, деятельность США может ограничить количество российских партнёров, - отметил замглавы Роскосмоса, выступая на круглом столе в Совфеде.
Савельев также выразил опасения, что США попытаются милитаризировать Луну, хотя это запрещено международными нормами. Он обратил внимание на программу "Артемида", которая представляет собой свод правил взаимодействия стран на Луне и в дальнем космосе. При этом в правилах нет ни слова о запрете осуществления военной деятельности на естественном спутнике Земли.
Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в свою очередь призвал Роскосмос активнее осваивать космическое пространство. По его словам, если просто делиться опасениями, то Россия действительно может оказаться в невыгодном положении по сравнению с США.
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