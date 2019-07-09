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США могут нажать "украинскую кнопку" так же, как и "иранскую" – американский режиссер Оливер Стоун

09 июля 2019, 13:24  •  119 • Политика
Телеведущий Евгений Попов заявил, что автор фильма о Евромайдане Оливер Стоун не сказал ему в интервью "ничего оптимистичного" по поводу дальнейших действий США на Украине. По его словам, Стоун считает, что всё зависит от США, которые могут нажать как "украинскую кнопку", так и "иранскую".
Попов заявил, что ему "не по душе" совет России от Стоуна – "ожидание и терпение", но спорить с ветераном вьетнамской войны и "великим режиссёром" он не стал. Об этом Попов написал в своем Telegram-канале.
В интервью Стоун заявил, что противостояние США и России на Украине является игрой, в которой выигрывает умеющий ждать. По его словам, Путин и сейчас проявляет терпение, в ожидании того, что украинцы поймут, что мир с Россией лучше всего отвечает их собственным интересам. При этом Стоун надеется, что Россия и Украина когда-нибудь снова восстановят отношения.
"Я надеюсь, так будет лучше для всего мира", - заявил он. При этом он считает, что многие украинцы уже не хотят иметь что-либо общее с Россией, однако есть и те, кто хочет быть вместе с Россией в культурном, экономическом и языковом плане, и их мнение следует учитывать.

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