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США могут лишить престола саудовского наследного принца из-за его интереса к российским С-400

20 ноября 2018, 10:54  •  164 • Политика
Саудовского наследного принца хотят лишить престола при участии США, поскольку Мухаммед бен Сальман Аль Сауд проявил слишком явный интерес к закупке российского вооружения, в том числе С-400. В качестве «ширмы» будут использовать дело Хашкаджи, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд стал наследником трона. Reuters сообщает, что причиной называют якобы имеющую место причастность к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле. Вместе с тем называют и явную для политических обозревателей причину происходящего - принц готов приобрести у России зенитные комплексы С-400 и в целом не против наладить отношения с Москвой.
Если верить источникам издания, противостоять принцу планируют «десятки принцев и двоюродных братьев». По всей видимости, они и составят оппозицию, выступающую против его восхождения на престол. Однако открыто действовать они не станут, пока жив отец принца - 82-летний король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.
Помощниками в хитрой интриге должны стать власти США. Более того, представители Вашингтона уже утвердили кандидата в противовес наследному принцу - это единственный брат короля Сальмана, принц Ахмед. Безусловно, лояльны к нему и те члены королевской семьи, что планируют стать оппозицией.
США подключили к интриге из-за письма принца Министерству обороны Саудовской Аравии, где он прямо говорит о необходимости «сосредоточиться на приобретении оружия» у России, включая зенитные ракетные системы С-400. Пророссийская позиция США не устраивает, поскольку ранее вооружение закупалось именно у американских партнеров.
Досье
В Саудовской Аравии престол не переходит автоматически от отца к старшему сыну, как это происходит в большинстве европейских монархий. Наследника избирают король и старшие члены семьи.
Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование. Раскручивать версию о причастности наследного принца к убийству стала газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники в ЦРУ.

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