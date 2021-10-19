США могут быстро покончить с войной в Донбассе, если захотят - Лавров

США могут быстро покончить с войной в Донбассе, если захотят, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, у американцев колоссальное влияние на Украину, им нужно сказать лишь слово, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения.

Глава МИД России заметил, что вопрос возможного присоединения Соединённых Штатов к "нормандскому формату" ранее уже обсуждался. В частности, Москва несколько лет назад предложила рассмотреть такой вариант в надежде на то, что американские партнёры, расширив состав "Нормандской четвёрки", смогут заставить Украину выполнить Минские соглашения, которые Киев бойкотирует с 2015 года.

Лавров напомнил, что у США есть спецпредставитель по Украине и что бывший президент Украины Пётр Порошенко "прислушивался" к Вашингтону. Американская сторона тогда также заявила о готовности рассмотреть вопрос о присоединении к "Нормандскому формату", если получит приглашение.

Однако другие участники "Нормандской четвёрки", Германия и Франция, категорически выступили против. Они заявили, что работа должна проводиться в том формате, в рамках которого был подписан "Минск-2".

У американцев доминирующее влияние на [президента Украины Владимира] Зеленского и его команду. По большому счету, если они захотят поддержать выполнение Минских договоренностей, то дело можно решить очень быстро,

- уверен Лавров.

В июле Зеленский заявил, что Украина поддерживает присоединение США к "нормандскому формату" или создание нового переговорного механизма с участием Америки.