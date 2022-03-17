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США могут аннулировать все доллары в России. Кедми успокоил: "Граждане не пострадают"

17 марта 2022, 18:55  •  171 • Политика
Теоретически у США есть возможность аннулировать все доллары на территории России. Израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми успокоил русских. Вашингтон сам за такой шаг серьёзно заплатит. "Граждане не пострадают", - добавил эксперт.
Финансовая система США способна проконтролировать каждую бумажную банкноту, которая выходит из печати и становится средством платежа. Пути перемещения всех покинувших печатный станок долларов можно отследить. Вашингтон может объявить все имеющиеся на территории России доллары недействительными. Это спровоцирует валютный коллапс, объяснил Кедми.
Он добавил, что русским за свои сбережения можно не переживать. США могут аннулировать все доллары в России, чтобы осуществить тотальную долларовую изоляцию нашей страны. Но тогда государство выкупит валюту за рубли, а полученные от граждан доллары объявит внешним долгом Соединённых Штатов перед Россией.
"Граждане не пострадают, если государство будет действовать разумно", - приводит слова политолога "Политика Сегодня".

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