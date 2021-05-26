США модернизируют военные базы в Румынии

США намерены вложить $152 млн. в модернизацию бывшей советской военно-воздушной базы Кымпи Турзий в Румынии. Деньги выделены в рамках Европейской инициативы сдерживания (The European Deterrance Initiative). Программа запущена в 2014 г. и носит антироссийский характер.

После модернизации база будет функционировать как ротационный пункт войск НАТО в Восточной Европе, сможет принимать истребители и тяжёлые транспортные самолёты, здесь будут созданы склады военной амуниции и боеприпасов. Целью для американской авиации на базе Кымпи Турзий являются российский Крым и черноморское побережье России в целом.

В 2020 г. Вашингтон и Бухарест подписали договор о военном сотрудничестве в Черноморском регионе сроком на десять лет, согласно которому вооружённые силы двух стран координируют военную стратегию для противодействия России.

Бухарест считает Чёрное море "румынским озером" (lac românesc) и плохо воспринимает статус России как черноморской державы. Румынская геополитика сравнивает стратегическую значимость Чёрного моря для Румынии со значимостью, которую имели когда-то Адриатика для Римской империи и Италии или Балтийское море для Пруссии, Швеции, Дании, Польши и России. Контроль Румынии над Чёрным морем автоматически приведёт к усилению её влияния на Ближнем Востоке, Балканах и Кавказе, чего добивался румынский соратник Гитлера маршал Антонеску, присоединившийся к нападению на СССР 22 июня 1941 года.

Вашингтон передал Бухаресту часть своих полномочий в Черноморском регионе в рамках программы по укреплению восточного фланга НАТО, превращая Румынию в передовой плацдарм противостояния России. Это один из элементов комплексной стратегии США по блокированию выхода России в Мировой океан на трёх направлениях – через Балтику (здесь сдерживанием России занимаются Польша, Швеция), Мурманск (этим заняты Дания, Норвегия и опять Швеция) и Чёрное море, где в антироссийский блок втянуты Румыния и частично Турция.