США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу

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Царьград Аналитическая группа

Коротко о произошедшем… Несколько часов назад администрация социальной сети Instagram заблокировала страницу с именем Рамзана Кадырова (@za_kadyrova_95eng). Причины блокировки не назывались. Впрочем, как и всегда. Контент просто исчез, а пользователи начали строить конспирологические версии. Затем выяснилось, что помимо аккаунта Кадырова были удалены и страницы спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, депутата Госдумы от республики Адама Делимханова, вице-премьера республики и экс-командира специального отряда быстрого реагирования "Терек" Росгвардии Абузайда Висмурадова.

Когда о блокировках сообщили чуть ли не все более-менее известные средства массовой информации, последовал официальный комментарий от представителя Facebook. Оказалось, что страницу удалили не просто так, а по политическим мотивам.

"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств", – один и тот же ответ на запросы поступал всем редакциям.

Те же самые политические мотивы компания исповедовала и в 2017 году. И если сегодня Рамзан Кадыров не дал оценки произошедшему, тогда он выразился весьма чётко. Сказал, что в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из Соединённых Штатов Америки.

Выстрел и… осечка

Есть и ещё один важный момент. Желая досадить Рамзану Кадырову, админы соцсети явно промахнулись. Дело в том, что аккаунт @za_kadyrova_95eng не имеет прямого отношения к главе республики. Как пояснил помощник Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев, страница принадлежит Региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. И более того, администрации Instagram отправляли документы для верификации. То есть никакого юридического обоснования для блокировки нет вовсе.

"РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова занимается исключительно благотворительной деятельностью и оказывает помощь десяткам миллионов людей по всему миру. Особенно сейчас, в период карантина, масштаб их благотворительности увеличился в разы. Несмотря на всё это, их страницу заблокировали, противоправно распространив свои санкции на них. По какой причине? Получается, что Facebook выступает против благотворительной деятельности. Или сотрудники этого благотворительного фонда официально находятся под санкциями?" – задал логичный вопрос представитель главы республики.

Ахмед Дудаев полагает, что представители американской компании в очередной раз продемонстрировали политику двойных стандартов, с одной стороны призывая к свободе слова, а с другой – ограничивая эту свободу, не считая с законами и правилами.

Бить в спину мёртвым – вот политика Запада

Подобная война в соцсетях типична для Google. В День Победы мы наблюдали, как администраторы социальной сети Facebook блокировали известнейшее фото взятия Рейхстага нашими воинами. Причём объяснение блокировки было низким и подлым:

"На Facebook запрещена публикация символики, похвала или поддержка опасных людей и организаций, – говорилось в сообщении пользователям. – Под опасными людьми и организациями мы понимаем следующее: террористическая деятельность, организованная деятельность на почве нетерпимости, массовые или серийные убийства, торговля людьми, организованное насилие или преступная деятельность".

Так кем посчитали воинов, остановивших Адольфа Гитлера? Убийцами, торговцами людьми, террористами? В Facebook предпочли не обострять и заявили, что просто ошиблись. Даже принесли извинения, но праздник миллионам людей всё равно омрачили.

"Этот контент был удалён по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства", – так каялись в соцсети. Одновременно официальные американские представители на своих страницах писали о вкладе в победу над фашизмом американцев и… нет, не русских, а британцев. Кто принесёт извинения за это?

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное", беседуя с ведущим Юрием Пронько, подчеркнул: пока мы на своём официальном уровне не начнём требовать извинений и наказывать за подобное, ничего не случится. В День Победы мы наблюдали "ошибку" Facebook. До этого смолчали, когда сносили памятник маршалу Ивану Коневу в Праге. А дальше ничего не заявили, наблюдая, как на месте памятника появился… унитаз. Почему и здесь стерпели, хотя явно это было низкое и подлое оскорбление?

"Извинения должны прозвучать, – уверен Константин Малофеев. – И требовать их должен голос не только Сергея Кужугетовича Шойгу (министра обороны России. – Ред.). Мы ждём официальной реакции. Мы должны ввести в отношении Чехии санкции. Покуда мы умываемся, они будут продолжать это дело. Ведь ничего не происходит! Они и борзеют. Чешские граждане, возможно, даже не знают, что в их стране совершают что-то необычное".

Мы должны реагировать так, чтобы Западу было страшно, уверен учредитель Царьграда.

"Тогда и они будут действовать соответственно. Тот же Facebook. Кто заблокировал Facebook на следующий день после инцидента с фотографией взятия Рейхстага? Никто. А Китай заблокировал. И потом Facebook через кошачий лаз заходил и дико извинялся. А пока нет такой реакции, чего им бояться? Вот они и не боятся. И сколько бы мы праведным гневом ни исходили на Царьграде, ничего не произойдёт. А мы должны быть благодарны своим предкам и хранить память. Если бы вашего или моего деда оскорбили, реакция бы последовала? Вот и от государства реакция должна последовать", – подчеркнул Константин Малофеев.