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США мешают обеспечить мир в Ираке и Сирии - Эрдоган
26 сентября 2021, 23:35 • 34 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США уйти из Сирии и Ирака точно так же, как они ушли из Афганистана. По его словам, американцы мешают обеспечить мир в этих странах.
Такое заявление турецкий лидер сделал, выступая в эфире телеканала CBS. Он считает, что американцы должны дать народам Ближнего Востока самим решать свою судьбу.
- отметил Эрдоган.
Президент Турции добавил, что Анкара не собирается занимать место США в Сирии, если Штаты выведут свои войска. Он заверил американских журналистов, что Турция придерживается иной политики. Она никогда не станет оставаться там, где её не хотят видеть и где ей не рады.
Отметим, что турецкие войска по-прежнему находятся на территории Сирии, хотя официальный Дамаск не давал разрешения на военное присутствие Анкаре. И даже более того, счёл ввод турецких сил на свою территорию "военным вторжением". Турция же оправдывает своё военное присутствие в САР стремлением бороться с представителями "Рабочей партии Курдистана", которую она считает террористической. При этом Анкара открыто поддерживат сирийскую оппозицию, которая пытается свергнуть законно избранного президента Башара Асада и, по словам экспертов, контролирует ряд располагающихся в сирийском Идлибе террористических группировок. У боевиков, периодически атакующих сирийскую правительственную армию, ранее уже находили новейшее турецкое вооружение.
США, как и Турция, находятся в Сирии незаконно. Они не имеют ни разрешения от официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН на проведение военной операции. Экс-президент США Дональд Трамп незадолго до окончания своего срока распорядился вывести большую часть сил из страны, однако в Сирии по-прежнему остаются американские спецназовцы, которые вместе с курдами контролируют нефтяные поля. По словам сирийских политиков, американские военные незаконно добывают нефть и продают её контрабандой за рубеж.
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