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США мешают арабам признать Башара Асада

18 января 2019, 20:54  •  69 • В мире
19-20 января в Бейруте пройдёт экономический форум, который должен был дать старт признанию Башара Асада со стороны Лиги арабских государств. Однако лидеры Катара, Кувейта и Египта отказались ехать в Ливан. Почему арабские страны не спешат возвращать Сирию в ЛАГ и выгодно ли такое развитие России?
Автор:
Гасанов Камран
19-20 января в Ливане пройдёт экономический саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Наряду с вопросом о выделении 11 млрд долларов помощи для страдающего от экономического и политического кризиса Ливана, на форуме запланировано обсудить и сирийскую проблему. Приглашение на саммит, наряду с 20 другими арабскими странами, было направлено и в Дамаск.
Эта встреча может стать ещё одним этапом в наметившемся «потеплении» между Сирией и странами ЛАГ.
Напомним, что в 2011 году, после начала гражданской войны в Сирии её исключили из ЛАГ, а арабские страны разорвали отношения с Дамаском и ввели экономические и политические санкции против Сирии. Однако с того времени многое изменилось. В 2015 году, когда российские ВКС прибыли в Латакию, Асад контролировал узкую полосу территории вдоль восточного Средиземноморья, а сейчас – 70% территории страны.
Совместно с Ираном и Россией сирийская армия выдавила катарских и саудовских марионеток из Алеппо, Хомса, Восточной Гуты, Деръа и части Идлиба. Турция взяла под контроль часть северо-западной Сирии (Африн, Эль-Баб), а оставшаяся сирийская территория за Евфратом находится в руках курдских Сирийских демократических сил (SDF).

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