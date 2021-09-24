США меняют Украине надсмотрщика

На место архитектора параллельной системы власти приходит напористая госпожа Робин Данниган

7 сентября Белый дом назначил нового чиновника, отвечающего за политику в отношении Украины и других государств Восточной Европы. Этот пост заняла Робин Данниган – ветеран американской дипломатической службы, работающая в структурах Государственного департамента США с 1992 года.

Должность госпожи Данниган называется «заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии»; она сменила на этом посту Джорджа Кента , которого называли архитектором параллельной системы власти на Украине. В новой должности Робин Данниган будет отвечать за формирование политики США в отношении Украины, Белоруссии, Молдавии, а также Польши, Венгрии и Чехии.

Большую часть своей карьеры Данниган провела на сложных для США внешнеполитических направлениях. Окончив Национальный военный колледж, она работала во Вьетнаме, Чили, Турции, на Кубе, в Сальвадоре. На дипломатической службе получила репутацию специалиста по энергетике и санкциям против других государств. Вернувшись в Вашингтон, Данниган продолжила карьеру в Энергетическом бюро Госдепа, став начальником отдела Европы, Африки и Западного полушария, а затем – заместителем помощника государственного секретаря по вопросам энергетической дипломатии.

В дальнейшем была направлена в Австрию, где сначала стала заместителем посла, затем возглавила дипломатическую миссию США в статусе временного поверенного в делах. Вскоре после прибытия Данниган в Австрию в этой стране была развалена консервативная правительственная коалиция, настроенная на диалог с Россией и оппонировавшая брюссельской бюрократии.

В области энергетической дипломатии Данниган продвигала создание Южного газотранспортного коридора, называя его «приоритетным» для США. Противодействовала строительству «Северного потока – 2». «Северный поток – 2 на самом деле угрожает не только жизнеспособности Украины и ее ресурсам, но и создает риски для диверсификации в Европе, особенно в Юго-Восточной Европе», – заявляла она.

Газовая энергетика будет не единственным направлением работы Данниган на Украине.

Робин Данниган

«Одно из ее заданий по работе с Киевом – максимально… расчистить поле для американских компаний на Украине… Украина в приоритетах Госдепа стоит на уровне Вьетнама и Сальвадора. По Украине одной из ее главных задач будет решение вопроса по Коломойскому, от которого США призывают Зеленского избавиться. А вот тема коррупции не ее конек», – цитирует издание «Страна.UA» источник, близкий к Государственному департаменту.

«За назначением Данниган стоит, во-первых, желание Вашингтона плотнее контролировать Киев, учитывая ее опыт работы в развивающихся странах, а во-вторых, это сигнал России о том, что США будут следить за ситуацией вокруг «Северного потока – 2». То есть не исключены, например, попытки мешать работе трубы, не давая ей заполняться полностью, например, через европейские энергетические законы… Помимо этого никуда не делась и вся прежняя повестка. В первую очередь уменьшение роли олигархата на Украине. В связи с этим продолжает стоять вопрос по Коломойскому. Американцы добиваются от Зеленского отстранения его от влияния на процессы, а также возбуждение уголовных дел и конфискации активов в счет долгов перед Приватбанком», – приводит «Страна.UA» слова неназванного американского дипломата.

Подтверждением того, что Робин Данниган поставлена надсмотрщиком над украинским протекторатом Америки, стало содержание ее первого разговора с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Новый американский куратор во время отчета Ермака жёстко подняла вопрос об управлении украинскими государственными корпорациями. Ермак незамедлительно заявил о намерении правительства объявить конкурс по отбору четырех «независимых» (читай: назначенных американцами) членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Тема заполнения мест в наблюдательных советах крупнейших госкорпораций Украины назначенными «общественниками» (как правило, представителями структур Сороса) – одна из самых болезненных для официального Киева, но теперь Зеленскому от такой «опеки» избавиться не дадут.

Афганцы, эвакуированные на Украину

Издевательски прозвучала благодарность Робин Данниган Андрею Ермаку за участие украинских властей в эвакуации граждан Афганистана, опасавшихся мести талибов. Украина, которая не смогла своевременно вывезти из Афганистана собственных граждан, отправила в Кабул по требованию НАТО спецназ, чтобы эвакуировать афганцев, работавших на оккупационные силы. Кроме того, Киев согласился принять тысячи афганских беженцев, сотрудничавших с американцами. Западная Европа от них отказались.