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«США — наши союзники»: Черногория ответила Трампу

20 июля 2018, 01:54  •  32 • Война
В Подгорице ответили на слова президента США Дональда Трампа о том, что Третья мировая война может начаться из-за вспыльчивости Черногории. Правительство Черногории опубликовало ответ на своем сайте исходя из «заинтересованности многочисленных отечественных и зарубежных СМИ».
«Мы строим дружбу, мы не потеряли ее, в то же время, мы умеем защищать наши собственные национальные интересы смело и решительно. В сегодняшнем мире много вызовов. Не важно, насколько вы малы — вы велики в той мере, в какой цените свободу и демократию. Союз Черногории и Соединенных Штатов сильный и постоянный», — указали власти балканской страны.
В коммюнике также говорится об исторических успехах черногорской дипломатии.
«Черногория гордится своей историей, традициями и миротворческой политикой, которая привела к стабильности в регионе. Черногория была единственной страной, которая не боролась с распадом бывшей Югославии. Мы — страна, которая приютила и защитила 120 тысяч раненых людей и семей», — сказано в комментарии.
Также в сообщении подчеркивается важность Черногории на международной арене.
«Страна, которая сопротивляется фашизму в Европе как новый член НАТО и кандидат в Европейский союз, способствует миру и стабильности не только на европейском континенте, но и во всем мире вместе с американскими солдатами в Афганистане», — поясняется в тексте.
Чуть ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что война может начаться из-за принципа коллективной обороны НАТО, согласно которому нападение на одного из участников альянса заставит остальные государства присоединиться к военным действиям.
Ведущий задал президенту вопрос о ставшей в 2017 году членом НАТО Черногории: «Почему мой сын должен отправляться в Черногорию, чтобы защитить ее от нападения?».
Трамп ответил, что тоже задает себе этот вопрос.
«Черногорцы — сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, — поздравляю! — начинается Третья мировая война!» — заявил Трамп.
Он добавил, что в связи с этим несправедливо, что страны НАТО в настоящее время не вносят необходимые средства в бюджет альянса для покрытия расходов на оборону.
После того как СМИ растиражировали слова Трампа о Третьей мировой войне, в госдепартаменте США заявили журналистам, что ведомство не получало жалоб на высказывания президента в отношении народа Черногории.
Представитель ведомства Хизер Науэрт заверила, что Вашингтон — в соответствии с принципами альянса — будет защищать Черногорию, как и любого другого члена НАТО.
Ученый секретарь Центра по изучению современного балканского кризиса Ирина Руднева опровергла способность черногорцев развязать войну, передает НСН.
«Посылы по поводу агрессивности не имеют под собой никаких реальных подтверждений. Черногорский народ довольно спокойный.
Когда страна говорит о НАТО опросы показывают обратную сторону: люди не горят желанием участвовать в альянсе. Оппозиция заявляет, что как только сменится руководство, страна тут же выйдет из НАТО. Когда черногорцев спросили: «Ну вы же в НАТО, пойдете против русских?» — они искренне удивляются и говорят, что против русских они никогда не ходили и не пойдут», — указала эксперт.
Месяцем ранее сообщалось, что НАТО решило провести «демилитаризацию» Черногории и уничтожить находящееся на территории страны советское вооружение. Речь идет о морских минах, боеголовках от противокорабельных ракет и противокорабельных торпедах, произведенных в СССР. Их намерены вывезти с территории страны и уничтожить.
Кто дальновиднее — Трамп или «коллективный Запад»?
«Подрядчик обязуется забирать боеприпасы с обозначенных складов в Черногории и осуществлять их безопасные перевозки на принадлежащий подрядчику объект по демилитаризации»», — подчеркивается в пояснительной записке к тендеру.
Как отмечается в документе, компания-исполнитель должна дать гарантии, что оружие в процессе перевозки не будет потеряно.
В апреле нынешнего года на президентских выборах в Черногории победу одержал бывший премьер страны, лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович.
В бытность премьером Джуканович последовательно проводил политический курс, ориентированный на более тесное сотрудничество с Европой и отдалением от России. Так, именно он возглавлял кампанию по выходу Черногории из конфедерации с Сербией.
По итогу кампании, 21 мая 2006 года в Черногории был проведен референдум, по итогам которого государство объявило о своем суверенитете. Еще до официальных итогов плебисцита Джуканович заявил, что «независимость Черногории восстановлена».
Кроме того, Джуканович — сторонник евроинтеграции. Занимая высшие государственные посты, он проводил политику на сближение с Западом, вступление Черногории в Евросоюз и НАТО.
Еще в 2005 году политик высказался о намерениях привести Подгорицу в НАТО, впоследствии велась работа по этому вопросу. В 2016 году Черногория все-таки подписала документы о вхождении в североатлантический альянс.
Москва высказывается категорически против вступления Черногории в НАТО. Присоединение Черногории к НАТО приведет к дестабилизации ситуации в регионе и подорвет систему европейской безопасности, рассказывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в парламентской ассамблее Боснии и Герцеговины.
«Мы выступаем против попыток прочерчивания в регионе новых разделительных линий. Этот шаг ведет лишь к дальнейшей дестабилизации положения в регионе, подрывает систему европейской безопасности. Сейчас такой же опасный эксперимент пытаются проделать с Македонией», — отмечала сенатор.
Матвиенко также обращала внимание на то, что решение о присоединении Черногории к НАТО было принято против воли почти половины населения страны, что является грубейшим нарушением демократических принципов, передает ФАН.

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