«США любят примитизировать внешнюю политику»: МИД о переговорах Болтона и Патрушева

Войска Ирана в Сирии являются центральной темой сегодняшней встречи секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США Джона Болтона в Женеве. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Ранее Болтон заявил, будто бы Россия согласилась с США и Турцией по поводу того, что иранские войска обязаны покинуть территорию Сирии. На деле же ничего подобного Россия и близко не упоминала. Теперь Болтону предстоит непростой разговор с Патрушевым.

Замглавы МИД Рябков отметил, что политики США склонны сильно «примитизировать» собственные же концепции внешней политики. Говоря «Сирии нужен политический переход», американцы подразумевают, что президент Сирии Башар Асад должен уйти, приводит пример Рябков. С заявлениями о том, что Иран должен уйти из Сирии в качестве предусловия, то же самое, отмечает замминистра.