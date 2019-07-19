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«США лишаются репутации надёжного партнёра»: что может предпринять Турция в ответ на исключение из программы F-35
19 июля 2019, 00:39 • 60 • В мире
В связи с исключением из программы по созданию истребителей F-35 Анкара лишится около $9 млрд. Об этом заявила замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд. По её словам, процесс вывода Турции из проекта может завершиться к концу марта 2020 года и обернётся тем, что страна «потеряет рабочие места и возможности для экономического развития». В Анкаре отмечают, что такой шаг не имеет законных оснований и ослабит южный фланг НАТО. Как полагают эксперты, прогнозы американской стороны относительно больших финансовых потерь Турции значительно преувеличены. При этом Вашингтон из-за односторонних мер против Анкары может лишиться репутации надёжного партнёра среди своих союзников, указывают аналитики.
Истребители F-35 © U.S. Air Force
Вашингтон оценил потери Турции от исключения из программы по созданию истребителя пятого поколения F-35 в $9 млрд. Об этом на брифинге заявила замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.
«К сожалению, из-за этого решения (покупать российские ЗРК С-400. — RT) Турция абсолютно точно потеряет рабочие места и возможности для экономического развития в будущем, — заявила Лорд. — Она не получит более $9 млрд, которые ей предполагалось выделить в рамках участия в реализации программы на протяжении всего срока».
По словам замминистра обороны США, Вашингтон и его партнёры едины в своём решении начать «процесс официального исключения» Турции из программы по созданию американского истребителя-бомбардировщика.
«Вместе с Управлением совместной программы F-35 мы продолжим полноценное взаимодействие с партнёрами по программе, пока будет происходить оперативное исключение Турции из партнёрства», — заявила Лорд.
Она добавила, что всё пройдёт организованно, «в уважительной и взвешенной манере». Как отмечает замминистра обороны, турецкие сотрудники прекратят участие в программе к 31 июля. Кроме того, Лорд рассчитывает, что процедура исключения Турции из программы завершится к концу марта 2020 года.
«Этот процесс предусматривает внесение изменений в производственную базу и цепь снабжения программы, однако благодаря перспективному планированию последствия для партнёрства по F-35 в целом будут незначительными», — уточняют в Пентагоне.
«Наказать за независимый курс»
МИД Турции отреагировал на заявление Вашингтона, назвав несправедливым решение американской стороны исключить Анкару из программы по производству американских истребителей из-за покупки С-400.
«Несправедливо, что Турция, которая является одним из основных партнёров программы F-35, исключена из неё», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.
При этом в турецком МИД подчеркнули, что этот «односторонний шаг не связан с духом союзничества и не имеет законных оснований».
В министерстве добавили, что заявления Вашингтона об угрозе американским истребителям со стороны С-400 безосновательны. Турецкая сторона также напомнила, что Белый дом не ответил на предложение Турции о создании рабочей группы с участием НАТО по урегулированию ситуации вокруг поставок F-35. По мнению Анкары, это — «наиболее очевидный признак предвзятости со стороны США и нежелания добросовестно решать эту проблему».
В свою очередь, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что решение Вашингтона негативно скажется на мощи Североатлантического альянса. Он также подчеркнул, что попытки в одностороннем порядке исключить Турцию из проекта F-35 не имеют под собой никаких законных оснований.
«Мы ожидаем от США отказа от шагов, которые могут повредить нашим отношениям. Это наше естественное право, как стратегического партнера», — цитирует «Анадолу» Акара.
Напомним, поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турции начались на прошлой неделе, и на данный момент уже 15 транспортных самолётов доставили на авиабазу Мюртед компоненты ЗРК. Заключённый между Москвой и Анкарой контракт предполагает приобретение турецкой стороной четырёх дивизионов С-400 за $2,5 млрд. Вашингтон выступил с резкой критикой такого шага и попытался сорвать сделку. Однако власти Турции не раз заявляли, что не намерены отказываться от российских комплексов, несмотря на угрозы санкций со стороны США.
Цифра в $9 млрд, о которой заявляет американская сторона, прогнозируя финансовые потери Анкары, является «очень сильно завышенной», считает профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.
В свою очередь, директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев заявил, что Белый дом так и не ответил Анкаре на предложение о создании рабочей группы с участием НАТО по урегулированию ситуации вокруг поставок F-35, поскольку является «хромой уткой», вынужденной оглядываться на конгресс.
«А там друзей Турции крайне мало. Конгрессмены хотят наказать республику за независимый курс. Понятно, что в таких обстоятельствах конструктивного диалога быть не может по определению. Задача Вашингтона в том, чтобы продиктовать условия, а не договариваться», — пояснил собеседник RT.
«Лишаются репутации»
Отметим, что Соединённые Штаты уже не в первый раз угрожают турецкой стороне ограничительными мерами в случае развёртывания российских С-400. Так, 17 июля в администрации США заявили, что сделка с Москвой будет иметь для республики «пагубные последствия», в частности, сделает невозможным поставки американских истребителей.
«Самолёты F-35 не могут совместно использоваться с платформой российской разведки, которая собирает данные и будет использована для изучения передовых возможностей (истребителей. — RT)», — отмечается в сообщении Белого дома.
В администрации американского президента добавили, что «закупка С-400 подрывает ту приверженность, которую выражают все союзники альянса по отказу от приобретения российских систем».
За день до этого официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что госсекретарь США Майк Помпео и президент страны Дональд Трамп рассматривают варианты принятия мер в отношении Турции из-за покупки российских ЗРК в рамках закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Ранее Вашингтон уже прекратил обучение турецких лётчиков на истребителях F-35, а сенат принял законопроект, запрещающий передачу Анкаре американских самолётов и соответствующих технологий.
Как отмечает Дмитрий Евстафьев, Вашингтон изначально делал ставку на силовое давление в отношении Анкары.
«Сейчас Трамп тем более не в состоянии вести продуктивный диалог с Турцией по F-35, потому что любые уступки республике в этом вопросе могут обернуться для него политическим самоубийством — его сразу обвинят в том, что он российский агент», — уточнил эксперт.
Евстафьев полагает, что для США последствия от исключения Турции из проекта по F-35 могут быть остро ощутимыми.
«В вопросах коллективного производства вооружения стороны зависят друг от друга. Теперь Соединённым Штатам придётся искать страны, где компоненты, которые производила Турция, будут не хуже и не намного дороже», — заявил аналитик.
По словам Евстафьева, Анкара рассматривалась Вашингтоном как как один из важнейших рынков сбыта американских истребителей, но Белый дом предпочёл его потерять.
Подобное мнение разделяет и Юрий Мавашев. По его словам, «для США эти удары по Турции не останутся безболезненными».
«Турецкая республика незаменима для Вашингтона на Ближнем Востоке. Однако Белый дом постарается скрыть эти потери, выстраивая и укрепляя контакты с Иорданией и рядом других арабских государств», — спрогнозировал аналитик.
«Верное решение»
Москва может поставить Турции истребители поколения 4++ Су-35, если Анкара выразит такое желание. Об этом журналистам заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов после сообщения турецкого МИД об исключении Анкары из программы по производству F-35.
Со своей стороны Турция уже выработала план действий на случай, если Вашингтон откажется от поставок республике истребителей-бомбардировщиков и введёт санкции. Об этом в конце июня заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара обратится в Международный трибунал.
«Мы уже заплатили США $1,25 млрд в рамках проекта F-35. Если они пойдут на такой неверный шаг, мы обратимся в Международный арбитражный суд, чтобы американцы вернули нам деньги, потраченные на данный момент», — отметил турецкий лидер в интервью японской газете Nikkei.
Эрдоган также напомнил, что в этой сделке Анкара для американской стороны не просто очередной покупатель, а партнёр по производству истребителей-бомбардировщиков, так как Турция выпускает большое количество деталей для этих самолётов.
Кроме того, президент подчеркнул, что Соединённые Штаты не имеют права вводить санкционные ограничения в отношении турецкой стороны из-за поставок С-400, поскольку контракт с Россией был заключён до принятия закона CAATSA.
Евстафьев оценивает намерение Анкары подать в суд на США как «эффективное ответное политическое действие».
«То, что Эрдоган начал решать проблему в рамках международного права — верное решение. Однако Вашингтон вряд ли вернёт деньги — для него это будет означать полное фиаско», — отметил аналитик.
При этом Турция может предложить другим странам полученные от США производственные технологии, подчёркивает эксперт.
«Например, Китаю — на турецких заводах могут начать производство компонентов для военной техники КНР, что для американцев будет крайне болезненно», — спрогнозировал Евстафьев.
По его словам, Анкара также в состоянии повысить арендную ставку для американских государственных институтов и объектов.
«Однако больше всего возможностей ответить Вашингтону есть у Анкары в политическом поле. Например, в одностороннем порядке изменить систему регулирования прохода через черноморские проливы для американских судов или надавить на американских сателлитов в регионе», — отметил аналитик.
В свою очередь, Юрий Мавашев согласен с тем, что у Анкары есть механизмы противодействия Вашингтону в ответ на его односторонние действия по исключению республики из программы F-35.
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